Calciomercato: accordo tra Napoli e Roma per Milik

La telenovela Milik sembra essere giunta finalmente al termine: Roma e Napoli avrebbero trovato l’accordo per il polacco sulla base di 25 milioni + 3 di bonus. Dzeko è ora libero di andare alla Juve.

Dopo gli arrivi di Osimhen e Petagna che gli avevano chiaramente sbarrato la strada, Arek Milik era diventato un vero e proprio caso dalle parti di Castel Volturno. Sia Gattuso che De Laurentiis avevano infatti fatto sapere al polacco che il suo nome non sarebbe stato preso in considerazione nel progetto di rinascita del Napoli che mira a conquistare, dopo lo scialbo 7° posto in classifica dello scorso campionato, reso solo meno amaro dalla conquista della Coppa Italia, un posto nelle prime quattro posizioni così da tornare subito in Champions League nella stagione 2021-2022.

Milik ad un passo dalla Roma.

Per Milik si erano fatte avanti varie società, con Juventus e Roma su tutte a fare la corte al forte centravanti classe ’94. I bianconeri di Andrea Agnelli tuttavia, sebbene alla disperata ricerca di numero 9, nelle ultime ore avrebbero deciso di abbandonare definitivamente la pista che porta al polacco. L’obiettivo principale della Vecchia Signora rimane infatti sempre Suarez del Barcellona con Edin Dzeko a rappresentare la valida alternativa.

Con la ritirata della Juve, l’ex Ajax rappresenta quindi la chiave di sblocco di una complicata vicenda di calciomercato. Se Milik decidesse infatti di accettare l’offerta della Roma, che offre al Napoli 25 milioni di euro + 3 di bonus per il suo cartellino, Dzeko sarebbe libero di andare alla Juventus che, di conseguenza, metterebbe da parte l’interesse per Suarez e inserirebbe, nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo, un numero 9 puro fornito di carisma, personalità e, soprattutto, esperienza internazionale.

L’affare tra Napoli e Roma sembra in dirittura d’arrivo, anche perché nella capitale Milik avrebbe sicuramente più possibilità di guadagnarsi la chiamata della Polonia in vista di Euro 2021, ma per confermare il tutto è ovviamente necessaria l’ufficialità che, si spera, arrivi nelle prossime ore.

