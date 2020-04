Calciomercato: accordo PSG-Real Madrid per Mbappé rischia di saltare per emergenza Coronavirus

Una clamorosa indiscrezione che scalderebbe decisamente l’estate. Sarebbe un trasferimento storico per quanto riguarda le cifre, essendo l’attaccante francese tra giocatori più forti e pagati al mondo.

Nonostante il calcio sia fermo da diverse settimane, il calciomercato continua ad essere in prima linea. Lontano dai campi da gioco, infatti, le voci delle trattative intavolate sono sempre frequenti e spesso fanno un gran rumore. Soprattutto quando, come in questo, riguardano uno tra i top player del mondo, ossia Kylian Mbappé.

Secondo quanto dichiarato ai microfoni di Radio Montecarlo da Jérôme Rothen, ex calciatore del Paris Saint-Germain, il fenomeno francese aveva praticamente definito il suo passaggio al Real Madrid, operazione poi fortemente compromessa dall’esplosione dell’emergenza legata al Coronavirus.

Una vera e propria bomba di mercato lanciata dall’ex centrocampista classe ’78, che quindi avrebbe anticipato una eventuale firma di Mbappé con la squadra spagnola, dichiarando che un prolungamento del contratto con il suo attuale club è escluso e che le due società hanno già un accordo di massima che molto probabilmente tornerà in piedi una volta passata l’emergenza.

Il calciatore campione del mondo è attualmente tra quelli che hanno il valore di mercato più alto, grazie al suo talento esploso in questi anni. A sole 21 primavere, infatti, l’attaccante ha già vinto tre campionati francesi, una Coppa di Lega francese, una Coppa di Francia e due supercoppe francesi, oltre ovviamente al Mondiale conquistato nel 2008 con la sua Nazionale, segnando anche nella finale contro la Croazia.

Con la sua squadra ha totalizzato 120 presenze e 90 gol in solamente 3 stagioni, compresa questa in corso che deve concludersi. Numeri da vero fenomeno, che lo hanno messo in cima alla lista dei desideri di Zinedine Zidane, o addirittura già nei suoi 11 del prossimo anno, stando alle dichiarazioni di Rothen.

Per l’attaccante classe ’98 si prospetta quindi un’estate decisamente calda, con il PSG che farà di tutto per convincerlo a rimanere a Parigi a suon di milioni.

