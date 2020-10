Calciomerato Roma: Kluivert va al Lipsia, al suo posto torna El Shaarawy

L’esterno olandese approderà in Germania in prestito oneroso (1,5 milioni) e riscatto a obbligatorio nel verificarsi di determinate condizioni. Al suo posto torna El Shaarawy in prestito

L’attacco della Roma comincia a sfoltirsi. Dopo le partenze di Cengiz Under (in prestito con diritto di riscatto al Leicester) e Diego Perotti (definitivo al Fenerbahce), Justin Kluivert è pronto a lasciare Trigoria. L’esterno olandese è infatti prossimo a volare in Germania, dove ad aspettarlo ci sarà il Lipsia, seguendo il percorso realizzato da Patrik Schick lo scorso anno.

Il classe ’99 approderà alla corte di Julian Nagelsmann con la formula del prestito oneroso (1,5 milioni) e riscatto a obbligatorio nel verificarsi di determinate condizioni, riporta Fabrizio Romano. Al termine della stagione il club giallorosso e quello teutonico si incontreranno per decidere il futuro dell’ex Ajax.

La Roma non si fa trovare impreparata ed avrebbe già individuato il sostituto. Stando a quanto circolato negli ultimi minuti, si tratta di Stephan El Shaarawy. L’operazione non dovrebbe essere in salita, per due motivi. Il primo è che il campionato cinese – dove il Faraone milita nelle fine dello Shanghai Shenhua – riprenderà solamente il prossimo anno; il secondo, invece, è da ritrovare nella forte volontà del giocatore di tornare nella Capitale. El Shaarawy arriverebbe in prestito sino a giugno.

