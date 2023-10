Calcio scommesse: smentite dalla Procura e prime querele per Corona

Caso Calcioscommesse: arrivano le prime querele nei confronti di Fabrizio Corona dopo i nomi di Casale, El Shaarawy e Barella.

Fabrizio Corona – StadioSport.it

Dopo la man forte arrivata da parte della Procura di Torino, che avrebbe smentito del tutto una potenziale indagine avviata nei confronti degli ultimi nomi fatti da Fabrizio Corona sul caso mediatico delle scommesse, sarebbero pronte ad arrivare le prime contromosse da parte dei diretti interessati tirati in ballo nei giorni scorsi dall’ex re dei paparazzi che qualche giorno fa aveva allungato il raggio di attenzione sul caso calcioscommesse anche nei confronti di calciatori come Casale, El Sharaawy e Nicolò Barella, che erano stati chiamati in causa durate l’Intervista che lo stesso Corona aveva rilasciato a Striscia la Notizia.

La prima contromossa giuridica è arrivata proprio dal difensore centrale della Lazio, Nicolò Casale, il quale attraverso il proprio legale, Guido Furgiuele, ha presentato presso la Procura di Milano la prima querela ufficiale per diffamazione aggravata a carico dello stesso Corona, della trasmissione tv e del sito Dillingernews.it. La presa di posizione da parte del legale del giocatore è stata pronta e preventiva attraverso una dichiarazione ufficiale, nella quale quest’ultimo faceva sapere la totale lontananza da parte del proprio assistito nei confronti del caso scommesse “Nicolò non ha mai avuto a che fare con delle scommesse sportive ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base di parole mosse da parte di un delinquente conclamato, pronto a usare qualsiasi mezzo per ottenere visibilità.”

Dopo la denuncia Corona sarà naturalmente iscritto sul registro degli indagati per tutti gli eventuali accertamenti richiesti dalle indagini. Questa, però, potrebbe essere solo una delle tante contromosse da parte dei giocatori chiamati in causa che potrebbero arrivare in casa dell’ex paparazzo.

Anche gli altri calciatori pronti a muovere le denunce

A far sapere di muoversi nella medesima ottica, ci sono anche altri diretti interessati come Zalewski, El Sharaawy, Barella e Gatti, che attraverso i propri canali social avrebbero fatto sapere di non essere più predisposti ad accogliere tali calunnie e che anch’essi, così come fatto dal proprio compagno di nazionale, si avvieranno per una difesa legale oramai prossima.

Adesso Corona dovrà far fronte ad una sostanziale perdita di credibilità dopo le ultime uscite a vuoto, per le quali non sono stati riscontrati risvolti effettivi. La sensazione è che l’ex paparazzo abbia incassato una prima grande battuta d’arresto che inevitabilmente indurrà ad un drastico ridimensionamento del ruolo di quest’ultimo e delle proprie fonti all’interno del caso scommesse.