Cagliari-Venezia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 1-10-2021

Dove vedere Cagliari-Venezia, match valido per la 7°giornata di Serie A. La partita si giocherà venerdì 1 ottobre alle 20:45 alla Sardegna Arena . Cagliari Venezia sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

Prima della sosta delle nazionali, ci sarà la settima giornata di campionato che inizierà con l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Venezia.

Le due squadre sono entrambe nella zona rossa, rispettivamente al penultimo e terzultimo posto. Serve una scossa al Cagliari di Walter Mazzarri che, dopo il bel pareggio all’Olimpico con la Lazio, ha perso 2-0 in casa con il Napoli. I sardi sono ancora a secco di vittorie dall’inizio del campionato.

Diversa la situazione per il Venezia di Paolo Zanetti. I veneti hanno vinto la loro prima partita in casa dell’Empoli per 2-1. Nello scorso turno è arrivato l’1-1 contro il Torino ma i Leoni vorranno sicuramente cambiare il loro andamento.

Dove seguire Cagliari-Venezia in Diretta TV e streaming

Partita: Cagliari-Venezia

Data: 1 ottobre 2021

Orario: 20:45

Streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv

Diretta TV: Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 digitale terrestre).

Cagliari-Venezia, match della 7°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Cagliari– Venezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Cagliari– Venezia in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

La telecronaca di Cagliari Venezia è a cura di Riccardo Mancini che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

La telecronaca di Sky di Cagliari Venezia sarà a cura di Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Cagliari-Venezia in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Venezia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Cagliari-Venezia, le probabili formazioni

Mazzarri potrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta ci sarà Cragno mentre la difesa a tre potrebbe prevedere Caceres, Godin e Carboni . A centrocampo Nandez e Lykogiannis sugli esterni, con Marin al fianco di Deiola, in ballottaggio con Zappa. Nel reparto offensivo sarà Keita a far coppia con João Pedro.

Il Venezia risponde con un 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Mäenpää mentre nella difesa a quattro con Mazzocchi e Schegg come laterali e Caldara e Ceccaroni come coppia centrale. Per il centrocampo, Zanetti si affida a Ampadu possibile titolare assieme a Crnigoj e Busio. In attacco Aramu e Johnsen sulla trequarti e Okereke unica punta.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; João Pedro, Keita.

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

Precedenti e statistiche

Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono al 2003 quando Cagliari e Venezia si sono affrontati in Serie B. A Cagliari terminò 2-2 mentre a Venezia i sardi riuscirono a vincere per 2-1.

