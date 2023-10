Cagliari-Roma 1-4, voti e pagelle: “Lukaku devastante, Belotti protagonista”

Vittoria della Roma di Mourinho che demolisce il Cagliari grazie ai gol di Aouar e Belotti e la doppietta di Lukaku.

Le pagelle del Cagliari

Scuffet 6: Non ha colpe sulle quattro reti subite, anzi, ha permesso al passivo di non essere ancor più salato.

Hatzidiakos 4: Partita da incubo. Lascia ampi spazi nella rete dell’1-0 e dopo poco riesce a bissare il suo errore perdendosi banalmente Lukaku. (Dal 46′ Zappa 5: Ha colpe sul secondo gol di Lukaku).

Obert 4,5: Timido nel contrastare Aouar nel gol che apre la partita. Non si fa mai apprezzare e soffre per tutta la partita. (Dal 68′ Dossena 5,5: Non cambia il trend della partita).

Wieteska 5: Partita complicata, come i suoi compagni di reparto, non è lucido.

Nandez 6: Gol su rigore e sembra l’unico mai domo della formazione di Ranieri. Prova con grinta a salvare la faccia.

Makoumbou 4,5: Primo tempo terribile, viene sovrastato dagli inserimenti degli avversari.

Prati 6: Mentre attorno a lui c’è desolazione e mancanza di idee, lui prova almeno a dare fosforo e geometrie a centrocampo. Peccato per il bel gol segnato e annullato.

Sulemana 4: Tanta, troppa, foga. Prende un giallo e ci manca poco che non venga anche espulso. Ranieri lo toglie subito. (Dal 39′ Luvumbo 5,5: Cerca di trovare spazi e manovra, ma non si impone).

Azzi 5,5: Corre molto sulla fascia e prova a creare qualche occasione, un po’ impreciso.

Oristanio 5,5: Qualche sprazzo di tecnica lo mostra, ma è troppo poco. (Dal 75′ Pavoletti SV).

Petagna 5: Ha la prima opportunità del match, ma Rui Patricio si oppone. Dopo questo, la sua partita offensiva termina. Cerca di lavorare per la squadra, ma soffre la difesa giallorossa. (Dal 68′ Pavoletti 6: Entra bene e combatte su ogni pallone).

Claudio Ranieri 5: Troppa Roma per il suo Cagliari. I rossoblu non sembrano una squadra costruita al meglio e nelle ultime uscite lo stanno evidenziando. Contro una big, la sconfitta era nell’aria, ma serve un cambio rotta.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6,5: Attento nel negare il gol a Petagna, non può nulla sul rigore di Nandez.

Mancini 6: Partita serena e senza particolari problemi. E’ attento anche nel forcing finale del Cagliari.

Cristante 5,5: Partita tranquilla anche per lui, il neo è il rigore regalato agli avversari nel finale.

N’Dicka 6: Efficace in fase difensiva. Riesce ad arginare bene gli avversari e fa partire l’azione del raddoppio.

Karsdorp 6,5: E’ in serata. Velocizza le manovre esterne della Roma e contro Azzi non sembra soffrire. Suo il traversone del 2-0. (Dal 69′ Kristensen 6: Ingresso tranquillo, fa il suo).

Bove 7: Tra i migliori del match. Gioca con personalità e dà sfogo della sua qualità anche grazie a ottime giocate, come la palla per il poker giallorosso.

Paredes 6,5: Il temperamento è sempre il solito e si fa ammonire abbastanza presto per un fallo inutile. Nonostante ciò, la partita è di ottimo spessore e serve due passaggi chiave per il terzo e il quarto gol. (Dal 79′ Celik 6: Entra per fare il mediano, ma la partita è già in ghiaccio).

Aouar 6,5: Torna al gol e torna a sfornare una prestazione importante. L’avvio è rabbioso e grintoso, il gol certifica il buon momento. Bisogna solo ritrovare la condizione. (Dal 49′ Pagano 6: Non sbaglia, buon ingresso).

Spinazzola 7: E’ in versione treno. Compie l’assist per Aouar e si fa apprezzare per la sua velocità e lo spirito di sacrificio in entrambe le fasi.

Dybala 6,5: E’ il solito ispiratore della manovra. Partecipa al 2-0 giallorosso, ma purtroppo subisce un colpo sul ginocchio ed esce in lacrime. La Roma spera. (Dal 41′ Belotti 7,5: Il Gallo entra ed è straripante, non solo il gol, partecipa all’azione del 4-0 e lotta con grande foga contro la difesa del Cagliari).

Lukaku 8: Definizione di bomber. Prima doppietta in giallorosso e dominio fisico e tecnico su tutta la difesa del Cagliari. E’ straripante.

Josè Mourinho 7: La Roma gioca con grinta e autorità contro un avversario in evidente difficoltà. Una bella vittoria, in attesa di conoscere le condizioni di Dybala.