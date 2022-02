Cagliari-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 21-2-2022

Dove vedere Cagliari-Napoli ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022 lunedì 21 febbraio 2022 ore 19.00. La partita Cagliari-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Messo in archivio l’ottimo pareggio esterno di giovedì in quel del Camp Nou contro il Barcellona di Xavi, nell’andata degli spareggi che mettono in palio un posto negli ottavi di finale di Europa League, il Napoli di Luciano Spalletti, terzo in classifica con 53 punti, a meno due dal Milan capolista, va a fare visita, all’Unipol Domus, in occasione della ventiseiesima giornata di campionato in Serie A, al rigenerato Cagliari di Walter Mazzarri il quale giunge all’appuntamento con gli azzurri da una striscia di tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi).

Cagliari-Napoli, ventiseiesima giornata Serie A 21-2-2022.

Entrambe le formazioni sono in salute, ma i favori del pronostico pendono ovviamente a favore di Insigne e compagni che, in attesa di ospitare il Barcellona, giovedì sera, nella gara di ritorno degli spareggi di Europa League, non dovrebbero avere particolari problemi contro la non certo irresistibile formazione sarda la quale, dal canto suo, proverà sicuramente a dire la sua per allontanarsi, seppur di poco, dal terzultimo posto del Venezia.

Come vedere Cagliari-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Cagliari-Napoli

Competizione: Serie A

Data: lunedì 21 febbraio 2022

Orario: 19.00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Cagliari-Napoli sarà visibile, a partire dalle 19.00 di lunedì 21 febbraio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra rossoblù e azzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della partita dell’Unipol Domus sarà di Edoardo Testoni con commento tecnico di Marco Parolo.

Altro metodo per assistere alla sfida tra sardi e campani è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Cagliari-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Napoli

La radiocronaca di Cagliari-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 19.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Mazzarri dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Cragno in porta. Davanti a lui, Goldaniga, Ceppitelli ed Obert. Centrocampo a cinque con Bellanova, Grassi, Marin, Baselli e Dalbert. In attacco, la coppia formata da João Pedro e Pereiro.

Spalletti dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, il duo composto da Demme e Fabian Ruiz. Sulla trequarti, Elmas, Zielinski ed Insigne. Davanti, l’unica punta, Mertens.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; João Pedro, Pereiro.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Cagliari e Napoli sono complessivamente 84 (71 in Serie A, 8 in Serie B, 5 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 14 vittorie dei rossoblù, 38 degli azzurri e 32 pareggi. 65 i gol realizzati dai sardi, 119 quelli messi a referto dai campani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Napoli-Cagliari 2-0 dello scorso 26 settembre (Serie A 2021-2022). L’ultima sfida alla Sardegna Arena, oggi Unipol Domus, risale, invece, a Cagliari-Napoli 1-4 del 3 gennaio 2021 (Serie A 2020-2021). Esclusa la vittoria esterna, per 0-1, del 25 settembre 2019 (Serie A 2019-2020), il Casteddu non batte i campani dal 2-0 interno del 19 aprile 2009 (Serie A 2008-2009). Quanto ai pareggi, infine, l’ultimo in terra sarda è l’1-1 del 21 dicembre 2013 (Serie A 2013-2014).

