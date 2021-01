Cagliari-Napoli Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 03-01-2021

Tutto quello che c’è da sapere su Cagliari-Napoli, sfida in programma domenica alle 15:00, valevole per la 15° giornata di campionato in Serie A.

Il 2021 è arrivato da poche ore, ma per le squadre di Serie A il tempo di festeggiare è già finito. Domenica riparte infatti il campionato con la 15° giornata che, tra le altre, vedrà in scena il Napoli di Gennaro Gattuso sul campo della Sardegna Arena contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Sfida da non sbagliare per i partenopei che, dopo 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime tre gare del 2020, hanno l’obbligo di rilanciarsi contro una squadra, quella sarda, attualmente a +4 sulla zona retrocessione.

Cagliari-Napoli, 15° giornata di campionato di Serie A.

Le ultime sulle formazioni di Cagliari e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni Di Francesco dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Cragno in porta. Davanti a lui, Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli e Lykogiannis. Centrocampo a due con Marin e Oliva che agiranno alle spalle di Nandez, Joao Pedro e Sottil i quali, sulla trequarti, faranno da supporto all’unica punta, Simeone.

Anche Gattuso dovrebbe optare per il 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Hysaj. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko con Lozano, Zielinski e Insigne sulla trequarti a sostegno dell’unico attaccante, Petagna.

Probabili formazioni Cagliari-Napoli

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Come vedere Cagliari-Napoli in diretta TV e streaming

Cagliari-Napoli sarà visibile, a partire dalle 15:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 256. Via streaming invece, il match tra rossoblu e azzurri sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Napoli

La radiocronaca di Cagliari-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Cagliari e Napoli sono complessivamente 81 (68 in Serie A, 8 in Serie B e 5 in Coppa Italia) con un bilancio che sorride largamente ai campani che guidano la contesa con 36 vittorie a fronte delle 14 dei sardi. 31 i pareggi. 112 i gol segnati dagli azzurri, 63 quelli messi a referto dai rossoblu.

L’ultimo precedente in generale, nonché l’ultimo giocato in Sardegna, risale allo 0-1 del 16 febbraio 2020, mentre l’ultimo pareggio è il 3-3 del San Paolo datato 23 novembre 2014. Il segno X in terra sarda manca invece dall’1-1 del 21 dicembre 2013. L’ultima volta in cui il Cagliari ha battuto il Napoli risale allo 0-1 esterno del 25 settembre 2019, ma per trovare una vittoria interna degli isolani sui vesuviani bisogna tornare indietro di addirittura 12 anni, precisamente al 19 aprile 2009 quando un gol di Jeda e uno di Lazzari permisero alla squadra, guidata allora da Massimiliano Allegri, di sconfiggere quella allenata al tempo da Roberto Donadoni.

