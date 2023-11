Video Gol Highlights Cagliari-Monza 1-1 e Sintesi 26-11-2023

Video Gol e Highlights di Cagliari – Monza 1-1 , 13° giornata Serie A 2023/24: prima segna Dossena, poi pareggia Maric.

Un pareggio tuttosommato giusto quello che si è verificato all’Unipol Domus di Cagliari tra i padroni di casa e i lombardi. Dopo un primo tempo di marca rossoblu, nella ripresa sono venuti fuori gli ospiti, anche grazie a qualche cambio di Palladino. La rete del pareggio è stata realizzata da un subentrato. Un risultato che non serve molto ai sardi, visto che sono ancora ancorati alla zona retrocessione, con 10 punti. Il Monza, invece, rimane in una zona a ridosso della qualificazione ad una competizione europea.

Orbita, il pallone ufficiale lanciato da Puma per la stagione 2023/2024/Stadiosport.it

Sintesi di Cagliari – Monza 1-1 :

Partita che inizia subito con gli ospiti in avanti. Al terzo minuto da un calcio d’angolo battuto da Mota arriva l’ex centrocampista dell’Inter a colpire di testa, ma la sfera viene respinta sopra la traversa da Scuffett!

Al nono minuto si fanno vedere i padroni di casa. Verticalizzazione di Prati per Viola, il quale porta il pallone fino al limite dell’area, calcia ma trova Di Gregorio ad intervenire!

VANTAGGIO DEL CAGLIARI! Corner ad uscire di Viola, colpo di testa a botta sicura di Goldaniga. Interviene Di Gregorio, il quale non può nulla sulla successiva ribattuta di Dossena!

Cinque minuti più tardi ancora padroni di casa in avanti! Viola è bravo ad allargarsi sulla destra, rientrare sul sinistro e crossare sul primo palo. Zappa sul palo opposto è libeor di colpire ma non trova la precisione necessaria per colpire verso la porta!

Metà della prima frazione con ancora occasioni a marca rossoblu. Viola crossa da calcio d’angolo, trova Goldaniga sul secondo palo. Zappa prolunga la conclusione del suo compagno ma trova sulla sua strada Di Gregorio!

Verso il quarantesimo gli ospiti provano a reagire alla situazione di svantaggio. Birindelli è bravo a costruire un’azione personale e andare al tiro in porta da posizione defilata! Scuffett è bravo e dice no!

Sul finire della prima frazione ancora occasione per i rossoblu. Viola calcia una punizione facendo terminare la sfera sull’esterno della rete!

Finisce la prima frazione con il vantaggio meritato degli uomini di Ranieri!

Ripresa che vede gli ospiti partire per la ricerca del pareggio. Al settimo minuto bella azione sulla destra di Birindelli, il quale scappa a destra, prende il fondo e crossa per Mota, il quale colpisce al volo di testa, schiacciando la sfera e facendola terminare sulla traversa!

PAREGGIO DEL MONZA! Su corner ad uscire battuto da Kyriakopoulos, arriva di testa Maric che colpisce la sfera e la manda nell’angolo. Nulla da fare per Scuffett!

A metà della ripresa il portiere rossoblu si deve esibire in un’uscita bassa per bloccare Maric lanciato a rete da Colpani!

A cinque minuti al termine della partita occasione per gli ospiti. Gagliardini riceve al limite dell’area e calcia il pallone in porta di collo pieno dal limite dell’area. Scuffett è bravo respingere in corner!

La partita si chiude con un’incredibile traversa colpita da Ciurria! L’esterno dei lombardi riceve un assist da Carboni, prova un colpo sotto per scavalcare il portiere ma prende la traversa!

Fischio finale dell’arbitro con il risultato di parità!

Highlights e Video Gol di Cagliari-Monza 1–1 :

Tabellino di Cagliari-Monza 1–1 :

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffett; Hatzidiakos, Goldaniga (73′ st Oristanio), Dossena; Zappa, Makoumbu, Prati, Augello (88′ st Azzi) ; Viola (73′ st Jankto); Petagna (77′ st Pavoletti), Lovumbo (77′ st Lapadula). Allenatore: Ranieri

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni; Birindelli (57′ st Ciurria), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulus; Colpani [67′ st Carboni (83′ st Mari)], Mota (67′ st Machin); Colombo (57′ st Maric)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia)

Marcatori: 10′ pt Dossena (C), 61′ st Maric (M)

Assist: 61′ st Kyriakopoulus (M)

Ammoniti: Prati (C), Birindelli (M), Machin (M)

Espulsioni: –