Cagliari-Milan 1-3, Voti, pagelle e analisi, Grande prova di carattere del Milan

E’ finita per 1-3 la partita tra il Cagliari e il Milan. Rossoblù in vantaggio grazie ad un bel gol di Luvumbo che spiazza Sportiello. I rossoneri non si arrendono e complice un intervento goffo di Radunovic, Okafor trova l’1-1. Su assist di Adli nasce l’1-2 firmato da Tomori, sullo scadere del primo tempo. Nella ripresa Pulisic serve Loftus-Cheek, il quale con un bel tiro dalla distanza chiude la partita sull’1-3.

Top 3 Cagliari:

Luvumbo 7 Grande partita, ma non solo per il grande gol con il quale apre le marcature. Lotta come un leone su ogni pallone, solo i crampi, sul finale di gara, lo frenano.

Nandez 6,5 Presente e costante sia nella fase di interdizione che in quella di costruzione. Uomo di qualità e di esperienza fondamentale per Ranieri.

Dossena 6 Limita abbastanza bene Okafor. Partita di grande concentrazione per lui. Se la cava grazie alla velocità, ma anche al fisico.

Flop 3 Cagliari:

Petagna 5 Lotta, fa lavoro duro, sponde e si sacrifica per la squadra. Ma sostanzialmente non riesce mai ad impensierire la difesa del Milan.

Radunovic 5 Molto incerto nelle uscite. Ha molte responsabilità sul pareggio di Okafor e non è reattivo nemmeno in occasione del gol di Tomori.

Zappa 5,5 Soffre tantissimo le incursioni di Pulisic, il quale lo prende spesso sul tempo grazie alla sua velocità.

Top 3 Milan:

Adli 7 Uno dei migliori in campo. Mostra di avere qualità e mobilità nel ruolo di regista. Parte da lui il corner che permette al Milan di segnare il momentaneo 1-2.

Pulisic 7 All’inizio, largo a sinistra, non riesce a prendere le misure ai sardi, ma poi propizia il pareggio di Okafor e serve l’assist per il definitivo 1-3 a Loftus-Cheek.

Reijnders 6,5 Sfiora il gol con una bella conclusione dalla distanza, ma poi, soprattutto a centrocampo, prende per mano la squadra grazie alla sua visione di gioco.

Flop 3 Milan:

Chukwueze 5 Non convince tanto. Mostra di avere qualità e velocità nello scatto, ma appare ancora troppo prevedibile nelle giocate.

Romero 5 Entra in campo, ma soffre la fisicità degli avversari. Appare ancora troppo timido nell’approccio alla partita.

Leao 5 Entra abbastanza svogliato e non incide per nulla sul match. Per questa volta non è stata necessaria la sua presenza al Milan per vincere la partita.

Il Cagliari ci ha messo tutto quello che aveva, ma qualche sbavatura di troppo è costata cara. Serve registrare un pò la difesa. Milan a strappi nel primo tempo e meglio nella ripresa. Deve migliorare in alcune situazioni, ma la squadra appare sul pezzo.