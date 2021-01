Cagliari-Milan 0-2, Voti, pagelle e analisi, Ibrahimovic show

Finisce 0-2 in favore del Milan la sfida contro il Cagliari di Di Francesco. Vantaggio dei rossoneri su rigore trasformato da Zlatan Ibrahimovic e raddoppio sempre dello svedese nel secondo tempo. Milan che guadagna tre punti nella lotta alla Champions League.

Top 3 Milan:

Ibrahimovic 8 Grandissima partita per lo svedese, trasforma il rigore, realizza uno splendido raddoppio e si rende protagonista di giocate di alta scuola. Sfiora anche il terzo gol. Campione.

Calabria 7 Grande partita per il terzino destro. Preciso e puntuale nelle chiusure e anche sulla fascia si fa apprezzare per qualche sgroppata. Sfiora anche il gol.

Tonali 7 Oggi pure lui sugli scudi. Mostra grande padronanza a centrocampo. Sicuro nei recuperi e nell’impostare il gioco.

Flop 3 Milan:

Saelemaekers 4 Pessima partita per lui. Due falli abbastanza ingenui e si fa cacciare dopo 7 minuti. Peccato, era appena rientrato.

Hauge 4,5 Oggi ennesima brutta prestazione del periodo Prevedibile, viene sempre anticipato e bloccato.

Dalot 5 Pure lui oggi prestazione non all’altezza. Commette molti errori nel primo tempo, migliora nella ripresa.

Cagliari-Milan 0-2

Top 3 Cagliari:

Marin 6,5 Mostra qualità e dinamismo. Dai suoi piedi partono le potenziali occasioni pericolose dei sardi.

Sottil 6 Entra bene in campo e mette in difficoltà la difesa del Milan. Forse poteva starci su di lui il calcio di rigore.

Zappa 6 Partita pulita e ordinata per lui. E’ quello della retroguardia del Cagliari più in palla e concentrato.

Flop 3 Cagliari:

Nainggolan 5 Non una grande partita per l’ex Inter. Viene quasi sempre anticipato e non riesce ad esprimere le sue qualità.

Pereiro 5 Appare sempre in difficoltà sui contropiedi del Milan. Di Francesco lo toglie per dare più vivacità con Sottil.

Simeone 4,5 Il peggiore in campo dei Sardi. Non crea mai un vero pericolo alla porta di Donnarumma.

Altri tre punti importanti per i rossoneri in ottica lotta Champions League. Il Cagliari ha mostrato buone qualità, ma sul mercato servirebbe qualche altro innesto.

