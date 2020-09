Cagliari-Lazio, diretta tv-streaming e probabili formazioni 26-09-2020

Cagliari-Lazio, diretta tv e streaming della sfida della Sardegna Arena

Cagliari-Lazio è gara valevole per la seconda giornata di campionato. Alla Sardegna Arena gli uomini di Eusebio Di Francesco, reduci dal pareggio sofferto contro il Sassuolo, tengono a battesimo la nuova Lazio di Inzaghi, come sempre poco rivoluzionata dal mercato e desiderosa di ripetere le buone cose fatte vedere lo scorso anno. Sarà un test probante per i capitolini, che potranno mettere così alla prova il proprio stato di forma in attesa dei match contro le big come l’Atalanta.

Cagliari-Lazio: le ultime sulle formazioni

Non dovrebbero esserci particolari novità per il Cagliari rispetto a quanto fatto vedere contro il Sassuolo. Infortunati Pereiro e Carboni, con Ceppitelli e Cerri out perché trovati positivi al Coronavirus, Di Francesco dovrebbe confermare il suo “classico” 4-3-3, che in fase di possesso può diventare un 4-1-4-1 con le mezzali che avanzano molto. In porta ci sarà Cragno: la linea a quattro sarà composta da Faragò e Lykogiannis sui lati, mentre al centro troveranno spazio Walukiewicz e Pisacane, quest’ultimo preferito al deludente Klavan; a centrocampo confermato il giovane scuola Juventus Caligara, con Marin e Rog che dovrebbero agire mezzali; in attacco, spazio al tridente composto da Nandez, Simeone e Joao Pedro.

La Lazio dovrebbe ancora affidarsi al 3-5-2 che le ha permesso di consolidarsi negli anni. Inzaghi sconta due assenze importanti in difesa, dove mancheranno sia Vavro che Luiz Felipe per infortunio e Acerbi è stato protagonista di alcuni screzi con la società. Non ci sarà neanche capitan Lulic, operato alla caviglia rientrerà ai principi di ottobre. Davanti a Strakosha dovrebbe dunque agire una linea a tre composta da Patric, Acerbi e Radu; a centrocampo, Lazzari e Marusic dovrebbero agire sulle corsie laterali, toccherà invece allamediana titolare, Savic–Leiva–Luis Alberto smistare gioco; in attacco, spazio alla coppia Immobile–Correa, la quale ha sempre dimostrato un ottimo affiatamento.

Cagliari-Lazio: le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Marin, Caligara, Rog; Nandez, Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Di Francesco

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Cagliari-Lazio, dove vederla in diretta tv e streaming

La gara Cagliari-Lazio sarà trasmessa in diretta, a partire dalle 18:00, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Lo streaming sarà disponibile, per tutti gli abbonati, sull’app Skygo, altrimenti si potrà usufruire della piattaforma Nowtv che, a fronte dell’acquisto dello specifico ticket “sport”, permette di godere dei relativi contenuti Sky.

Cagliari-Lazio, precedenti e statistiche

Il bilancio tra queste due squadre parla di 34 precedenti in Serie A, con 13 vittorie della Lazio, 10 cagliaritane e 11 pareggi. La Lazio non perde tuttavia contro il Cagliari dal maggio del 2013, quando i rossoblu si imposero per 1-0 con gol di Dessena. Da vedere se i biancocelesti riusciranno a mantenere in vita il trend positivo o dovranno soccombere alla voglia di riscatto degli uomini di Di Francesco, reduci da una brutta prova in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

