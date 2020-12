Cagliari – Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 13-12-2020

Domenica 13 dicembre alle ore 12:30 alla Sardegna Arena si gioca Cagliari – Inter, match valido per la 11° giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà disponibile anche per gli abbonati Sky.

Dopo l’umiliazione dell’eliminazione dalla Champions League alla fase a gironi dopo l’orribile 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, all’Inter resta il campionato dove nel lunch match dell’11° giornata i nerazzurri sono ospiti del Cagliari. Ancora problemi a centrocampo per Conte che potrebbe lanciare Eriksen titolare, emergenza totale per Di Francesco. La partita in diretta su Dazn e disponibile anche per gli abbonati Sky.

Flop, fallimento, delusione. Si potrebbero usare queste parole per descrivere il mancato accesso dell’Inter agli ottavi di finale di Champions, mancato dopo il pessimo 0-0 casalingo contro lo Shakhtar Donetsk nell’ultima giornata e che ha condannato i nerazzurri all’ultimo posto nel girone e ad essere l’unica italiana a non qualificarsi nella fase finale delle coppe europee.

Un’umiliazione per i tifosi che hanno viato sfumare un obiettivo minimo e a cui ora resta solo il campionato. Ma l’Inter vista mercoledì non sembra una squadra pronta a lottare, soprattutto con una guida tecnica sempre più scollata dall’ambiente.

Padroni di casa che finora hanno raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Ultima vittoria rossoblu che risale al 2-0 casalingo contro la Sampdoria, mentre nelle ultime 3 giornate Cagliari che ha ottenuto 1 KO (con la Juventus) e 2 pari con Spezia ed Hellas Verona.

Dove vedere Cagliari – Inter in diretta Tv e streaming

Cagliari – Inter si giocherà domenica 13 dicembre alle ore 12:30 alla Sardegna Arena, match valido per l’11° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma Dazn (anche in streaming) ma sarà disponibile anche per gli abbonati Sky (canale 209).

Precedenti e statistiche di Cagliari – Inter

l’Ultimo precedente giocato alla Sardegna Arena risale alla 2° giornata dello scorso campionato: il match terminò 2-1 per l’Inter con reti di Lautaro Martinez, Joao Pedro e Lukaku. L’ultima vittoria del Cagliari in casa contro i nerazzurri risale alla stagione 2018/2019 quando i sarsi si imposero 2-1. Reti di Lautaro Martinez per l’Inter, autorete di Perisic e gol di Pavoletti per il Cagliari.

Probabili formazioni di Cagliari – Inter

Conte non avrà a disposizione Vidal, Pinamonti e Vecino e potrebbe varare qualche cambio rispetto alla gara di Champions. In porta Handanovic, confermata la difesa Bastoni, de Vrij e Skriniar. Cambi sugli esterni con Darmian e Perisic favoriti su Young e Hakimi. Dubbi a centrocampo, dove l’unico inamovibile è Brozovic. Barella potrebbe riposare, così in mediana potrebbe esserci spazio per Gagliardini ma soprattutto per Eriksen. Lukaku e Sanchez davanti.

Tantissimi gli indisponibili per Di Francesco che dovrà fare a meno di Luvumbo, Godin, Nandez, Pereiro, Ounas, Trippaldelli, Klaivan e Ciocci, ma recupera Simeone per la panchina. Rossoblu che si dovrebbero schierare con il 4-2-3-1 con Cragno in porta, difsa con Lykogiannis, Carboni, Walukiewicz e Faragò, Centrocampo con Rog e Marin. Sottil, Joao Pedro e Zappa a supporto di Pavoletti.

CAGLIARI (4-2-3-1): CRAGNO, LYKOGIANNIS, CARBONI, WALUKIEWICZ, FARAGO, ROG, MARIN, SOTTIL, JOAO PEDRO, ZAPPA, PAVOLETTI

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINAIR, PERISIC, BROZOVIC, ERIKSEN, GAGLIARDINI, DARMIAN, LUKAKU, SANCHEZ

