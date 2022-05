Cagliari-Inter 1-3, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-3 per l’Inter il match contro il Cagliari valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Darmian e Lautaro Martinez con una doppietta. Non basta Lykogiannis al Cagliari. Inter a -2 dal Milan primo, a una giornata dal termine.

La gara: “ Abbiamo giocato una gran gara, nonostante la stanchezza accumulata in Coppa Italia, contro un Cagliari forte. I 3 gol fatti sono anche pochi rispetto alla mole di gioco da noi creata”

Sassuolo avversario del Milan: “I nero-verdi sono una squadra forte, sarà un’ultima giornata tutta da vivere. Intanto bravi i miei ragazzi a rispondere sul campo in queste partite difficili, di cui due in trasferta”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Su Lautaro Martinez: “Il toro è un top player. Viene da un filotto di reti invidiabile. Anche nei periodi in cui il gol gli viene meno il lavoro per la squadra non lo fa mai mancare. C’era una promessa tra me e lui, sapevo avrebbe segnato così tanto”.

Rimorso più grande: “La partita con il Liverpool d’andata è quella che rigiocherei. In Italia abbiamo fatto tanto, l’annata è stata ottima, però a livello europeo quel match mi ha lasciato tanto rammarico”.