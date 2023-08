Video Gol Highlights Cagliari – Inter 0-2 e Sintesi 28-08-2023

Video Gol e Highlights di Cagliari – Inter 0-2 , 2° Giornata Serie A: Dumfries la apre, mentre Martinez la chiude.

Nerazzurri che mantegono il ritmo di Milan e Napoli, anch’esse vittoriose in questa seconda giornata. La lotta per lo scudetto pare possa riguardare queste tre formazioni. Difficile che qualche altra squadra possa inserirsi.

Nerazzurri che hanno avuto la partita in completo controllo. A parte qualche sbavatura, il match è stato guidato dagli uomini di Inzaghi, decisi a riprendersi il campionato che gli manca da due anni.

Cagliari-Inter, Highlights e Video Gol 2° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Cagliari – Inter 0-2 :

Partita che inizia con una fiammata dei padroni di casa, ma poi gli ospiti piano piano prendono la scena. Al quinto minuto un destro dalla distanza di Barella, completamente da dimenticare con pallone alto sopra la traversa!

Nove minuti più tardi limpidissima occasione per i nerazzurri! Martinez si coordina splendidamente con un sinistro al volo, ma è solo il palo a negargli la soddisfazione della rete!

Dopo un tentativo di Pavoletti di testa su cross calciato da Nandez, gli ospiti premono forte e fanno centro!

VANTAGGIO DELL’INTER! Thuram recupera il pallone a Sulemana, assist perfetto per l’ingresso in area di Dumfries. L’olandese è bravo a incrociare il destro e battere Radunovic in uscita!

⚽️💪🏃‍♂️ x 2⃣#ForzaInter #CagliariInter pic.twitter.com/PpAmKMKIqH — Inter (@Inter) August 28, 2023 Dumfries apre le marcature per i nerazzurri Fonte immagine: profilo twitter Inter FC

Due minuti più tardi ci prova ancora l’esterno olandese con una conclusione da posizione defilata, ma che non inquadra la porta.

RADDOPPIO DELL’INTER! Dimarco scambia con Thuram, scappa sulla fascia. Effettua un cross che trova Martinez pronto a controllare e battere il portiere in uscita!

Nel finale della prima frazione occasione da entrambe le parti per rimpinguare il bottino della serata! Prima è Barella, il quale grazie ad una buona pressione su Dossena riesce a recuperare un pallone e andare al destro da lunga distanza. Ottima la risposta di Radunovic!

Un minuto più tardi è la volta di Augello per i padroni di casa. Sfortunatamente per lui il suo sinistro è troppo debole per impensierire Sommer!

Ripresa che inizia con i nerazzurri in controllo della partita. Ritmi bassi, i padroni di casa faticano ad accelerare e a creare dei pericoli.

Ci prova Luvumbo a creare qualche scompiglio nella difesa nerazurra, ma De Vrij è bravo ad anticiparlo e a mandare in angolo.

Buona prestazione del figlio d’arte Thuram, che si destreggia bene e si fa trovare pronto per scambi ravvicinati con i compagni.

Intorno alla metà della ripresa nerazzurri ancora pericolosi davanti a Radunovic. Ci prova De Vrij, il quale stacca di testa da ottima posizione, ma spedisce la sfera appena fuori sulla sinistra.

Qualche timida protesta dei padroni di casa dopo che Luvumbo è caduto in area dopo un contrasto con Cuadrado. L’arbitro non ravvisa gli estremi per un fischio e fa continuare il gioco.

Match che scorre senza troppi patemi, con i nerazzurri che badano a controllare la partita e i rossoblu che provano una timida reazione, ma non offrono grandi possibilità.

Sulemana ci prova da grande distanza, ma il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa.

Quando mancano quattro minuti al termine dei tempi regolamentari, Hakan Calhanoglu si trova in ottima posizione e calcia un pallone servitogli splendidamente da un compagno di squadra. Sfortuna vuole che la sfera nella sua traiettoria in diagonale vada a sbattere contro il palo e torni indietro!

Al novantesimo clamorosa occasione per i sardi con Azzi. Il giovane difensore calcia a botta sicura da pochi passi, ma trova un attento Sommer che sventa il pericolo creato e mantiene inviolata la porta dei nerazzurri!

Dopo cinque minuti l’arbitro decide che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi.

Highlights e Video Gol di Cagliari – Inter 0-2 :

Tabellino di Cagliari – Inter 0-2 :

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa (85′ st Shomurodov), Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana (85′ st Deiola), Jankto (60′ st Azzi); Pavoletti (35′ pt Luvumbo), Oristanio (47′ st Di Pardo)

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (71′ st Cuadrado), Barella (71′ st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (82′ st Sensi), Dimarco (71′ st Carlos Augusto); Thuram (77′ st Arnautovic), Lautaro.

Arbitro: Fabbri (Ravenna)

Marcatori: 21′ pt Dumfries (I), 30′ pt Martinez (I)

Assist: 21′ pt Thuram (I), 30′ pt Dimarco (I)

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Luvumbo (C)

NOTE: