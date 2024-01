Video Gol Highlights Cagliari-Bologna 2-1 e Sintesi 14-01-2024

Video Gol e Highlights di Cagliari-Bologna 2-1, 20° giornata di Serie A: Dopo il vantaggio ospite con Orsolini, ci sono stati il pareggio di Petagna e l’autorete di Calafiori!

Tre punti importantissimi per i sardi che escono dalla zona retrocessione! Sempre più avvincente la lotta per non cadere nella serie cadetta, visto che ora è l’Udinese a occupare l’ultimo posto utile!

Il Bologna perde altri punti preziosi per poter pensare in grande! Manca ancora qualcosa alla formazione di Motta per ambire all’Europa.

Cagliari-Bologna, 20esima giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Cagliari-Bologna 2-1 :

Un match che vede gli ospiti iniziare in maniera decisa, pronti a fare la partita. Al nono minuto si rendono pericolosi con una conclusione di Urbanski, dopo un rimpallo, ma trovano un attento Scuffett a respingere.

Un minuto dopo lo stesso centrocampista polacco effettua una conclusione al volo su cross dalla destra, ma impatta male e il pallone finisce tra le braccia di Scuffett.

Poco dopo il decimo minuto si fanno vedere i padroni di casa. Viola prova da centrocampo, con una conclusione dalla lunga distanza, a sorprendere Skorupski trovatosi fuori dai pali. La sfera termina alta di poco sopra la traversa!

Orsolini per i rossoblù, assieme a Freuler costruiscono inserimenti ed azioni pericolose per gli ospiti. Padroni di casa che sono sulla difensiva e faticano ad uscire.

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Riccardo Orsolini arriva all’uno contro uno con il portiere avversario, dopo un bel assist di Posch e lo batte con grande sicurezza!

PAREGGIO DEL CAGLIARI! Dossena serve Petagna, il quale con una serie di finte mette a sedere il portiere avversario e deposita in rete!

Quattro minuti più tardi Zappa prova una conclusione dalla distanza, con il tiro che viene bloccato facilmente da Skorupski.

Termina la prima frazione sul risultato di parità. Ripresa che inizia con gli ospiti di nuovo pericolosi. Al quinto minuto azione di Orsolini, il quale con un tiro cross mette in difficoltà Scuffet!

Quindi ci prova Viola per i padroni di casa, direttamente su calcio di punizione, ma la sfera s’infrange sulla barriera.

VANTAGGIO DEL CAGLIARI! Clamorosa giocata di Wieteska, il quale controlla la sfera da una carambola su svilippi di un corner. Il pallone viene messo in mezzo e Calafiori, sfortunatamente, devia la traiettora nella sua porta, battendo un incolpevole Skorupski!

Ultimi dieci minuti in cui gli ospiti provano a pareggiare la sfida. Prima ci prova Freuler con una conclusione al limite dell’area, su cui Scuffet è reattivo.

Un minuto più tardi è Fabbian che stacca di testa anticipando Wieteska, ma la sua conclusione termina di poco fuori. Quindi all’ottantanovesimo minuto, azione di Ferguson che prova una conclusione dopo una serie di batti e ribatti nell’area sarda, ma la sfera termina alta.

Finisce con una vittoria importantissima del Cagliari in chiave salvezza!

Highlights e Video Gol di Cagliari-Bologna 2-1 :

Tabellino di Cagliari-Bologna 2–1 :

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello (46′ st Azzi); Makoumbou (94′ st Deiola), Prati, Sulemana; Nandez (82′ st Di Pardo), Viola (86′ st Jankto); Petagna (94′ st Leonardo Pavoletti). All. Ranieri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen (66′ st Lykogiannis); Freuler, Aebischer (66′ st Fabbian); Orsolini, Ferguson, Urbanski; Van Hooijdonk (79′ st Moro). All. Motta

Arbitro: Manganiello (Pinerolo)

Marcatori: 24′ pt Orsolini (B), 31′ pt Petagna, 69′ aut. Calafiori (C)

Assist: 24′ pt Posch (B), 31′ pt Dossena (C)

Ammoniti: Posch (B), Nandez (C), Dossena (C), Calafiori (B), Wieteska (C)

Espulsioni: –