Bundesliga, risultati, marcatori e classifica della 4ª giornata 26-27-28/8/2022

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica della quarta giornata. Il Bayern Monaco si ferma in casa contro il Borussia Mönchengladbach. Vince di misura il Borussia Dortmund sull’Hertha Berlino.

Nella quarta giornata di Bundesliga, arriva il primo pari del Bayern Monaco. I bavaresi non sono andati oltre l’1-1 in casa contro il Borussia Mönchengladbach. Sane risponde al vantaggio iniziale degli ospiti messo a segno da Thuram. Dopo lo straripante 7-0 contro il Bochum, il Bayern non fa bottino pieno e rimane fermo a 10 punti.

A pari punti c’è l’Union Berlino che sta sorprendendo sempre di più. La squadra della capitale ha vinto con un 6-1 convincente in casa dello Schalke 04, ancora a secco di vittorie. Rincorre, invece, il Borussia Dortmund che vince per 1-0 contro l’Hertha Berlino con una rete di Modeste e si avvicina al Bayern. Stesso risultato anche per il Friburgo contro il Bochum che trionfa, ancora una volta, con una rete di Grifo.

Bundesliga, risultati

Venerdì 26 agosto

Friburgo-Bochum 1-0 46′ Grifo

Sabato 27 agosto

Hertha Berlino-Borussia Dortmund 0-1 32′ Modeste



Hoffenheim-Augsburg 1-0 39′ Geiger



Mainz-Bayer Leverkusen 0-3 29′ Palacios; 39′, 41′ Frimpong



RB Lipsia-Wolfsburg 2-0 5′, 90′ Nkunku



Schalke 04-Union Berlino 1-6 6′ Thorsby (U), 31′ Bulter (S), 36′, 46′ Becker (U), 45’+3′ Haberer (U), 87′, 90′ Michel (U)

Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach 1-1 43′ Thuram (Bor), 83′ Sane (Ba)

Domenica 28 agosto

Colonia-Stoccarda 0-0

Werder Brema-Eintracht Francoforte 3-4 2′ Gotze (E), 14′ Jung (W), 21′ Bittencourt, 32′ Kolo Muani (E), 39′ Lindstrom (E), 48′ Sow (E), 92′ Fullkrug (W)

Bundesliga, la classifica finale

1. Bayern 10

2. Union Berlino 10

3. Friburgo 9

4. Hoffenheim 9

5. Borussia Dortmund 9

6. Borussia Mönchengladbach 8

7. Magonza 7

8. Colonia 6

9. Lipsia 5

10. Brema 5

11. Eintracht 5

12. Stoccarda 3

13. Leverkusen 3

14. Augusta 3

15. Wolfsburg 2

16. Schalke 2

17. Hertha 1

18. Bochum 0