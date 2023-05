Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 32ª giornata 12-13-14/5/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della trentaduesima giornata di campionato.

La trentaduesima giornata di Bundesliga ha visto tantissimi gol. Nell’anticipo del venerdì l’incontro tra Colonia ed Hertha Berlino è terminato dopo un straordinario 5-2. Gli ospiti erano andati in vantaggio ma i padroni di casa sono riusciti subito a rimontare e da lì poi è partita la goleada. Si fa davvero difficile la salvezza per l’Hertha adesso che rimane sempre ferma all’ultimo posto.

Anche il sabato ha regalato tante reti, questa volta del Bayern Monaco ai danni dello Schalke. Muller, Kimmich, Tel, e la doppietta di Gnabry hanno regalato un successo ai bavaresi che adesso mettono le mani sul campionato. Soddisfazione anche per Mazraoui che regala il 6-0 definitivo nei minuti finali. Si interrompe il periodo positivo dello Schalke che prima di questo pesantissimo KO veniva da due successi consecutivi.

Cinque è la somma dei gol tra Bochum ed Augusta. Gli Azzurri vanno in vantaggio sul 3-1 ma l’Augusta cerca di accorciare le distanze con la rete di Yeboah quando era ormai troppo tardi. Ottimo successo per il Bochum che continua a sperare nella salvezza.

Tanti gol anche nel big match del vertice tra Union Berlino e Friburgo. Finisce 4-2 per la squadra della capitale che strapazza il Friburgo che subisce la seconda sconfitta consecutiva e rende più appetitosa la sfida per la Champions League. Tris dell’Eintracht di Francoforte contro il Magonza che supera di un punto proprio gli 04, stagione molto opaca per le Aquile che mancano la qualificazione all’Europa.

Continua il periodo magico del Wolfsburg che vince 2-1 contro l’Hoffenheim e continua a sperare nella Conference League. Il Borussia Dortmund è chiamato a vincere dopo la vittoria del Bayern Monaco e lo fa nel migliore dei modi: segnando già quattro reti nel primo tempo contro il Borussia Mönchengladbach. I Gialloneri completano l’opera nel secondo tempo con Reyna dopo che gli ospiti avevano tentato di riaprirla.

Pari tra Stoccarda e Bayer Leverkusen. Un pareggio che serve a poco agli Svevi che continuano a faticare per la lotta salvezza. Il Bayer mantiene le forze per il ritorno della semifinale di Europa League contro la Roma. A chiudere la giornata è la sfida tra Lipsia e Werder Brema.

La squadra della Red Bull va sotto contro il Werder ma pareggia a pochi minuti dalla fine. Nel recupero gli ospiti segnano anche la rete del vantaggio ma che viene annullata per fuorigioco. Quando sembra ormai tutto perso, il solito Szoboszlai la risolve, completando la rimonta segnando la rete della definitiva vittoria.

Bundesliga, i risultati della trentaduesima giornata

Venerdì 12 maggio

Colonia-Hertha Berlino 5-2 8′ Selke (C), 18′ Tousart (H), 33′ Jovetic (H), 39′, 69′ Hubers (C), 43′ Skhiri (C), 81′ Huseinbasic (C)

Sabato 13 maggio

Bayern Moanco-Schalke 6-0 21′ Muller, 29′ Kimmich, 50′, 66′ Gnabry, 80′ Tel, 90+2′ Mazaroui

Eintracht Francoforte-Magonza 3-0 18′ Kamada, 40′ Buta, 59′ Kolo Muani

Wolfsburg-Hoffenheim 2-1 15′ Kaminski (W), 75′ Waldschmidt (W), 90+3′ Guilavogui (H)

Bochum-Augusta 3-2 2′ Antwi-Adjei (B), 29′ Maier (A), 59′ aut. Gouweleeuw (B), 62′ Losilla (B), 85′ Yeboah (A)

Unionb Berlino-Friburgo 4-2 5′ Behrens (U), 36′, 38′ Becker (U), 56′ Gulde (F), 70′ Grifo (F), 80′ Laidouni (U)

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach 5-2 5’Malen (D), 18′ Bellingham (D), 20′, 32′ Haller (D), 75′ Bensebaini (M), 85′ Stindl (M), 90+4′ Reyna (D)

Domenica 14 maggio

Stoccarda-Bayer Leverkusen 1-1 57′ Guirassy (S), 70′ Palacios (B)

Lipsia-Werder Brema 2-1 70′ Bittencourt (W), 87′ Orban (L), 90+6′ Szoboszlai (L)

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 68

2. Borussia Dortmund 67

3. Lipsia 60

4. Union Berlino 59

5. Friburgo 56

6. Wolfsburg 49

7. Bayer Leverkusen 49

8. Eintracht Francoforte 46

9. Magonza 45

10. Colonia 41

11. Borussia Mönchengladbach 39

12. Werder Brema 35

13. Augusta 34

14. Hoffenheim 32

15. Bochum 31

16. Schalke 30

17. Stoccarda 29

18. Hertha Berlino 25