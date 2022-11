Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 15ª giornata 11-12-13/11/2022

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della quindicesima giornata.

La quindicesima giornata della Bundesliga si è aperto con il secondo KO consecutivo del Borussia Dortmund. Finisce 4-2 per l’altro Borussia, di Mönchengladbach con il BVB che incassa un’altra sconfitta dopo quella con il Wolfsburg. La vetta si allontana sempre di più per la squadra di Edin Terzić. Continua invece il momento magico del Lipsia che vince per 2-1 contro il Werder Brema.

Il Bayern Monaco si consolida capolista del campionato in seguito al successo per 2-0 sul campo del fanalino di coda Schalke. L’attesa era tutta per il big match tra Friburgo e Union Berlino, valevole per il secondo posto alle spalle dei bavaresi. Trionfo assoluto per i Brasiliani di Brisgovia che hanno la meglio sulla squadra della capitale.

Con il successo per 4-1, il Friburgo arriva a quota 30 punti mentre l’Union scivola al quinto posto.

Bundesliga, risultati della quindicesima giornata

Venerdì 11 novembre

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund 4-2 4’Hofmann (M); 19′ Brandt (D); 26′ Bensebaini (M); 30′ Thuram (M); 40′ Schlotterbeck (D); 46′ Kone (M)

Sabato 12 novembre

Augusta-Bochum 0-1 58′ Antwi-Adjei

Werder Brema-Lipsia 1-2 13′ Andre Silva (L); 57′ Gross (W); 71′ Schlager (L)

Hertha-Colonia 2-0 9′ Kanga; 54′ Richter

Hoffenheim-Wolfsburg 1-2 42′ Baumgartner (H); 45+4′ Kabak (W); 56′ Baku (W)

Bayer Leverkusen-Stoccarda 2-0 30′ Diaby; 82′ Tah

Schalke 04-Bayern Monaco 0-2 38′ Gnabry; 52′ Choupo-Moting

Domenica 13 novembre

Magonza-Eintracht Francoforte 1-1 40′ Burkardt (M); 67′ Kolo Muani (E)

Friburgo-Union Berlino 4-1 4′, 6′, 20′ Grifo, 45+1′ Gregoritsch (F); 84′ Michel (U)

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 34

2. Friburgo 30

3. Lipsia 28

4. Eintracht Francoforte 27

5. Union Berlino 27

6. Borussia Dortmund 25

7. Wolfsburg 23

8. Borussia Mönchengladbach 22

9. Werder Brema 21

10. Magonza 19

11. Hoffenheim 18

12. Bayer Leverkusen 18

13. Colonia 17

14. Augusta 15

15. Hertha Berlino 14

16. Stoccarda 14

17. Bochum 13

18. Schalke 9