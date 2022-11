Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 14ª giornata 8-9/11/22

Bundesliga risultati marcatori e classifica della quattordicesima giornata.

Turno infrasettimanale anche in Bundesliga. La quattordicesima giornata si è aperta con la sfida tra Wolfsburg e Borussia Dortmund. Il BVB cade contro i Lupi per 2-0, incassando la quinta sconfitta stagione. Ne approfitta il Bayern Monaco che dilaga contro il Werder Brema per 6-1. I bavaresi si prendono la vetta della classifica.

Si riprende il Bayer Leverkusen che vince in rimonta contro l’Augusta per 2-1 e si allontana dalla zona calda. Cade il Friburgo in casa del Lipsia con la squadra della Red Bull che colleziona la terza vittoria consecutiva e riesce a risalire la china. Ottimo momento anche per l’Eintracht di Francoforte che vince contro l’Hoffenheim e si riprende il quarto posto.

Non va oltre il pari l’Union Berlino in casa contro l’Augusta. La squadra della capitale perde il primo posto ed è seconda a -4 dal Bayern Monaco.

Bundesliga, risultati della quattordicesima giornata

Martedì 8 novembre

Wolfsburg-Borussia Dortmund 2-0 6′ van de Ven; 90+2′ Nmecha

Bayern Monaco-Werder Brema 6-1 6′ Musiala (B); 10′ Jung (W); 22′, 28′ , 82′ Gnabry (B); 26′ Goretzka (B), 84′ Tel (B)

Bochum-Borussia Mönchengladbach 2-1 9′ Antwi-Adjei (B); 12′ Hofmann (B); 62′ Plea (M)

Stoccarda-Hertha 2-1 3′ Guirassy (S); 190 Lukebakio (H); 90+8′ Mavropanos (S)

Mercoledì 9 novembre

Colonia-Bayer Leverkusen 1-2 30′ Schmitz (C); 65′ Amiri (L); 71′ Diaby (L)

Eintracht Francoforte-Hoffenheim 4-2 6′ Sow (E); 8′ Kolo Muani (E); 29′ Dina Ebimbe (E); 38′ Baumgartner (H); 46′ Kabak (H); 56′ Lindstrom (E)

Lipsia-Friburgo 3-1 54′ Simakan (L); 56′ Nkunku (L); 66′ Kubler (F); 78′ Forsberg (L)

Schalke 04- Magonza 1-0 10′ Terodde

Union Berlino-Augusta 2-2 7′ Becker (U); 8′, 22′ Niederlechner (A); 22′ Behrens (U)

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 31

2. Union Berlino 27

3. Friburgo 27

4. Eintracht Francoforte 26

5. Lipsia 25

6. Borussia Dortmund 25

7. Werder Brema 21

8. Wolfsburg 20

9.Borussia Mönchengladbach 19

10. Hoffenheim 18

11. Magonza 18

12. Colonia 17

13. Bayer Leverkusen 15

14. Augusta 15

15. Stoccarda 14

16. Hertha Berlino 11

17. Bochum 10

18. Schalke 9