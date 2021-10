Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 8° giornata 15-16-17/10/2021

I risultati dell’ottava giornata di Premier League. Valanga di gol del Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen. Vince anche il Borussia Dortmund in casa col Mainz. Pareggio per il Mönchengladbach contro lo Stoccarda.

Tanti gol anche nell’ottava giornata della Bundesliga. Ad aprire le danze è stato l’anticipo tra Hoffenheim e Colonia finito con un sonoro 5-0 per i padroni di casa. Stesso quantita di gol anche per il Bayern Monaco che dilaga in casa del Bayer Leverkusen per 5-1. Le Aspirine ne prendono cinque già nel primo tempo con la doppietta di Lewandowski, di Gnabry ed una rete di Muller. Il gol della bandiera per il Bayer arriva dall’ex Roma, Schick.

Tutto semplice anche per il Borussia Dortmund che vince 3-1 contro il Mainz grazie alla doppietta di Haaland ed ad una rete di Reus. Il Mönchengladbach non va oltre l’1-1 in casa contro lo Stoccarda.

Bundesliga, i risultati e i marcatori dell’ottava giornata

Venerdì 15 ottobre 2021

Hoffenheim-Colonia 5-0 (31′, 49′ Bebou, 51′ Baumgartner, 74′ Geiger, 87′ Posch)

Sabato 16 ottobre 2021

Borussia Dortmund-Mainz 3-1 (3′ Reus (B), 54′ rig., 90’+4 Halland (B), 87′ Burkardt)

Eintracht Francoforte-Hertha Berlino 1-2 (7′ Richter (B), 63′ Ekkelenkamp (B), 78′ rig. Paciencia)

Friburgo-Lipsia 1-1 (32′ rig. Forsberg (F), 64′ Woo-Yeong)

Furth-Bochum 0-1 (80′ Losilla)

Union Berlino-Wolfsburg 2-0 (49′ Awoniyi, 83′ Becker)

Borussia Monchengladbach-Stoccarda 1-1 (15′ Mavropanos (S), 42′ Hofmann)

Domenica 17 ottobre 2021

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 1-5 (4′, 30′ Lewandowski (M), 34′ Muller (M), 35′, 37′ Gnabry (M), 55′ Schick)

Augsburg-Bielefeld 1-1 (19′ Oxford (A), 77′ Laursen)

Bundesliga, classifica finale dopo l’ottava giornata

Bayern Monaco 19

Borussia Dortmund 18

Bayer Leverkusen 16

Friburgo 16

Union Berlino 15

Wolfsburg 13

Colonia 12

Lipsia 11

Hoffenheim 11

Borussia Monchengladbach 11

Mainz 10

Stoccarda 9

Hertha Berlino 9

Eintracht Francoforte 8

Bochum 7

Augsburg 6

Bielefeld 5

Furth 1.

