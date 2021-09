Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 5° giornata 17-18-19/9/2021

Tutti i risultati con marcatori e classifica finale della 5° giornata di Bundesliga. Bayern Monaco esagerato contro il Bochum per 7-0. Sconfitta per il Borussia Mönchengladbach contro l’Augusta. Vittoria per il Borussia Dortmund contro l’Union Berlino.

Tanti gol anche nella quinta giornata della Bundesliga. Come sempre, a fare notizia, è il Bayern Monaco. I bavaresi hanno letteralmente strapazzato la neopromossa Bochum per 7-0. A partecipare alla giostra dei gol sono stati Sane, Gnabry, Lewandowski ed una doppietta di Kimmich. A questi si aggiungono un autogol di Lampropoulos ed un gol di Choupo-Moting.

Terza sconfitta per il Borussia Mönchengladbach che crolla 1-0 contro l’Augusta per un gol di Niederlechner. Trionfo, invece, per il Borussia Dormtund di Marco Rose che vince 4-2 contro l’Union Berlino. I padroni di casa si aggrappano ad una doppietta del solito Haaland, ad un gol di Guerriero ed un autorete di Friedrich. Per gli ospiti le reti di Kruse e Voglsammer.

Bundesliga 5° giornata: i risultati

Venerdì 17 settembre



Hertha Berlino-Greuther Furth 2-1 (57′ Hrgota, 61′ Ekkelenkamp, 78′ Bauer (A) )



Sabato 18 settembre



Augsburg-Borussia Monchengladbach 1-0 (80′ Niederlechner)

Bayern Monaco-Bochum 7-0 (17′ Sane, 27′ Kimmich, 32′ Gnabry, 43′ Lampropoulos (A), 61′ Lewandowski, 65′ Kimmich, 79′ Choupo-Moting)

Arminia Bielefeld-Hoffenheim 0-0

Mainz-Friburgo 0-0

Colonia-Lipsia 1-1 (53′ Modeste, 71′ Haidara)



Domenica 19 settembre



Stoccarda-Bayer Leverkusen 1-3 (2′ Andrich, 19′ Schick, 38′ Mangala, 70′ Wirtz)

Borussia Dortmund-Union Berlino 4-2 (10′ Guerriero, 24′, 83 Haaland, 52′ Friedrich (A), 57′ Kruse, 81′ Voglsammer)

Wolfsburg-Eintracht Francoforte 1-1 (38′ Lammers, 70′ Weghorst)

Bundesliga 5°giornata: la classifica

Bayern Monaco 13

Wolfsburg 13

Borussia Dortmund 12

Leverkusen 10

Magonza 10

Friburgo 9

Colonia 8

Union Berlino 6

Herta Berlino 6

Hoffenheim 5

Augsburg 5

Lipsia 4

Bielefeld 4

Stoccarda 4

Francoforte 4

Borussia Mönchengladbach 4

Bochum 3

Furth 1



