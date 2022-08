Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 3ª giornata 19-20-21/08/2022

Risultati e marcatori della terza giornata di Bundesliga. Bayern Monaco travolge per 7-0 il Bochum. Rimonta strepitosa del Werder Brema sul Borussia Dortmund.

La terza giornata di Bundesliga è stata ricca di sorprese. A fare eco è stata la rimonta clamorosa del Werder Brema sul Borussia Dortmund. Il BVB era in vantaggio per 2-0 ed accade tutto nel finale. Gli ospiti trovano le reti del pareggio all’89 e al 93′ per poi rifilare il gol match allo scadere del 95′ che regala i tre punti ai biancoverdi.

Con il tonfo del Borussia Dortmund, il Bayern Monaco è sempre primo in classifica. I bavaresi hanno travolto per 7-0 il Bochum e sono a quota 15 reti segnate in tre partite. Vittoria anche del Friburgo in casa dello Stoccarda con la rete dell’italiano Grifo. Ancora sconfitta per il Bayer Leverkusen che perde contro l’Hoffenheim.

Bundesliga, risultati della 3ª giornata

Venerdì 19 agosto

Borussia Mönchengladbach – Hertha Berlino 1-0 34′ Plea

Sabato 20 agosto

Augsburg – Mainz 1-2 31′ Onisiwo (M), 35′ Demirovic (A), 90+3′ Lee (M)

Bayer Leverkusen – Hoffenheim 0-3 9′ Baumgartner, 35′ Kramaric, 78′ Rutter

Borussia Dortmund – Werder Brema 2-3 45+2′ Brandt (B), 77′ Guerreiro (B), 89′ Buchanan (W), 90+3′ Schmidt (W), 90+5′ Burke (W)

Stoccarda – Friburgo 0-1 11′ Grifo

Wolfsburg – Schalke 04 0-0

Union Berlino – RB Lipsia 2-1 32′ Siebatcheu (U), 38′ Becker (U), 83′ Orban (L)

Domenica 21 agosto

Eintracht Francoforte – Colonia 1-1 71′ Kamada (E), 82′ Thielmann (C)

Bochum – Bayern Monaco 0-7 4′ Sanè, 25′ De Ligt, 33′ Coman, 43′ 60′ rig. Manè, 69′ aut. Gamboa, 76′ Gnabry

Bundesliga, classifica finale

Bayern 9

Gladbach 7

Union Berlino 7

Magonza 7

Friburgo 6

Hoffenheim 6

Dortmund 6

Colonia 5

Brema 5

Augusta 3

Lipsia 2

Stoccarda 2

Schalke 0

Wolfsburg 2

Francoforte 2

Hertha 1

Leverkusen 0

Bochum 0