Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 30° giornata 16-17/4/2022

Borussia Dortmund a valanga, il Bayern vince 3-0 e resta al primo posto. Il Lipsia prende il terzo posto.

Continua la corsa in solitaria del Bayern Monaco che, nonostante un Borussia Dortmund che prova a non mollare la presa, continua a non sbagliare un colpo.

L’eliminazione dalla Champions League ha incattivito i bavaresi che non hanno lasciato nemmeno le briciole all’Arminia Bielefeld, sconfitto per 3-0.

Il Borussia Dortmund non è da meno e vince a valanga per 6-1 contro il Wolfsburg.

Bastano 55 minuti per segnare le sei realizzazioni del match con Haaland ancora una volta protagonista grazie ad una doppietta.

Vittoria importante anche per il Red Bull Lipsia che supera, fuoricasa, il Bayer Leverkusen per 0-1 e conquista il terzo posto proprio sulle aspirine.

Continuano la propria corsa europea anche il Friburgo, l’Union Berlino e il Colonia che vincono i propri rispettivi match e mantengono viva la lotta per l’Europa League e per l’accesso in Champions.

Colpo dell’Hertha Berlino che esce dalla zona playout superando lo Stoccarda.

Bundesliga, risultati e marcatori della 30° giornata

Sabato 16 Aprile 2022

Friburgo vs Bochum (3-0) – 5′ L.Kubler, 16′ R.Sallai, 53′ R.Sallai – espulso dal 68′ K.Stafylidis (B)

Mainz vs Stoccarda (0-0)

Borussia Dortmund vs Wolfsburg (6-1) – 24′ T.Rothe (BD), 26′ A.Witsel (BD), 28′ M.Akanji (BD), 34′ E.Can (BD), 38′ E.B.Haaland (BD), 54′ E.B.Haaland (BD), 81′ R.Baku (W)

Augsburg vs Hertha Berlino (0-1) – 49′ S.Serdar

Borussia Monchengladbach vs Colonia (1-3) – 5′ A.Modeste (C), 20′ F.Kainz (C), 34′ D.Ljubicic (C), 85′ B.Embolo (B)

Domenica 17 Aprile 2022

Arminia Bielefeld vs Bayern Monaco (0-3) – 10′ autogol J.Laursen, 45’+7′ S.Gnabry, 85′ J.Musiala

Hoffenheim vs Greuther Furth (0-0)

Union Berlino vs Eintracht Francoforte (2-0) – 17′ T.Awoniyi, 20′ G.Promel

Bayer Leverkusen vs Red Bull Lipsia (0-1) – 69′ D.Szoboszlai

Bundesliga, la classifica dopo la 30° giornata

1 Bayern Monaco 72

2 Borussia Dortmund 63

3 Red Bull Lipsia 54

4 Bayer Leverkusen 52

5 Friburgo 51

6 Union Berlino 47

7 Colonia 46

8 Hoffenheim 45

9 Mainz 39

10 Eintracht Francoforte 39

11 Borussia Monchengladbach 37

12 Bochum 36

13 Wolfsburg 34

14 Augsburg 32

15 Hertha Berlino 29

16 Stoccarda 28

17 Arminia Bielefeld 26

18 Greuther Furth 17