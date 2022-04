Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 29° giornata 8-9-10/4/2022

Il Borussia Dortmund torna alla vittoria ma resta a -9 dal Bayern Monaco.

Vince, ma non convince il Bayern Monaco nella ventinovesima giornata del massimo campionato tedesco.

I bavaresi ringraziano un calcio di rigore di Lewandowski che permette alla capolista di vincere di misura contro l’Augsburg nonostante la stanchezza causata dalla Champions League.

La vittoria è comunque molto importante visto che il Borussia Dortmund resta a distanza di sicurezza (ovvero a -9) dopo la vittoria firmata da Brandt, autore di una doppietta nel match esterno con lo Stoccarda.

Emozioni incredibili anche a Berlino dove il derby tra Hertha e Union è vinto da quest’ultima per 1-4. L’Union aggancia in classifica l’Hoffenheim che perde la terza sfida consecutiva contro il Lipsia che sembra aver rialzato la testa.

Pareggia il Leverkusen, bloccato sul campo del Bochum; mentre è importante il colpo del Wolfsburg che batte una diretta concorrente per la salvezza (l’Arminia Bielefeld) per 4-0.

Bundesliga, risultati e marcatori della 29° giornata

Venerdì 8 Aprile 2022

Stoccarda vs Borussia Dortmund (0-2) – 12′ J.Brandt, 71′ J.Brandt

Sabato 9 Aprile 2022

Greuther Furth vs Borussia Monchengladbach (0-2) – 18′ M.Thuram, 24′ A.Plea

Colonia vs Mainz (3-2) – 14′ J.Burkardt (M), 55′ K.Oniswo (M), 60′ E.Skhiri (C), 78′ D.Ljubicic (C), 82′ L.Kilian (C)

Bayern Monaco vs Augsburg (1-0) – 82′ R.Lewandowski rigore

Wolfsburg vs Arminia Bielefeld (4-0) – 11′ L.Nmecha, 38′ L.Nmecha, 48′ M.Arnold, 53′ M.Kruse

Hertha Berlino vs Union Berlino (1-4) – 31′ G.Haraguchi (UB), 49′ T.Baumgartl autogol (HB), 53′ G.Promel (UB), 74′ S.Becker (UB), 85′ S.Michel (UB)

Domenica 10 Aprile 2022

Bochum vs Bayer Leverkusen (0-0)

Eintracht Francoforte vs Friburgo (1-2) – 27′ V.Grifo (F), 54′ F.Kostic (E), 69′ N.Petersen (F)

Red Bull Lipsia vs Hoffenheim (3-0) – 5′ C.Nkunku, 20′ M.Halstenberg, 44′ D.Szoboszlai

Bundesliga, la classifica dopo la 29° giornate

1 Bayern Monaco 69

2 Borussia Dortmund 60

3 Bayer Leverkusen 52

4 Red Bull Lipsia 51

5 Friburgo 48

6 Hoffenheim 44

7 Union Berlino 44

8 Colonia 43

9 Eintracht Francoforte 39

10 Mainz 38

11 Borussia Monchengladbach 37

12 Bochum 36

13 Wolfsburg 34

14 Augsburg 32

15 Stoccarda 27

16 Arminia Bielefeld 26

17 Hertha Berlino 26

18 Greuther Furth 16