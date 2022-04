Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 28° giornata 1-2-3/4/2022

Risultati, marcatori e classifica della 28° giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco vince col Friburgo ma rischia la sconfitta a tavolino. Crollo del Borussia Dortmund in casa contro il Lipsia. Continua a vincere il Bayer Leverkusen.

La Bundesliga ritorna in campo con la ventottesima giornata di campionato. Ancora una volta, al centro dell’attenzione, c’è il Bayern Monaco. I bavaresi strapazzano per 4-1 il Friburgo ma, clamorosamente, la partita potrebbe essere annullata. Questo perché il Bayern, per pochi secondi, ha giocato in 12 uomini contro 11. Per questo motivo che c’è il rischio di un 3-0 a tavolino o che la partita possa essere ripetuta.

Cade, invece, il Borussia Dortmund davanti i propri tifosi. Il Lipsia, futuro avversario dell’Atalanta in Europa League, strapazza i gialloneri per 4-1. Questa sconfitta sembra aver consegnato il titolo al Bayern che, però, è in attesa di capire se riceverà i tre punti o meno. Il Bayer Leverkusen sempre più terzo, dopo il successo contro l’Hertha Berlino.

Bundesliga, risultati della 28° giornata

Venerdì 1 aprile

Union Berlino – Colonia 1-0 49′ Awoniyi

Sabato 2 aprile

Arminia Bielefeld – Stoccarda 1-1 25′ rig. Kalajdzic (S), 59′ Krüger (A)

Bayer Leverkusen – Hertha Berlino 2-1 35′ Alario (BL), 40′ Bellarabi (BL), 42′ Darida (HB)

Eintracht Francoforte – Greuther Fürth 0-0

Friburgo – Bayern Monaco 1-4 58′ Goretzka (B), 62′ Petersen (F), 73′ Gnabry (B), 82′ Coman (B), 90+6′ Sabitzer (B)

Hoffenheim – Bochum 1-2 28′ 59′ Asano (B), 54′ Raum (H)

Borussia Dortmund – RB Lipsia 1-4 21′ 30′ Laimer (L), 58′ Nkunku (L), 84′ Malen (B), 86′ Olmo (L)

Domenica 3 aprile

Augsburg – Wolfsburg 3-0 1′ Iago, 62′ Niederlechner, 70′ Pedersen

Borussia Mönchengladbach – Mainz 1-1 33′ Embolo (BM), 73′ Onisiwo (M)

Classifica Bundesliga dopo la 28° giornata

Bayern Monaco 66

Borussia Dortmund 57

Leverkusen 51

Lipsia 48

Friburgo 45

Hoffenheim 44

Union Berlino 41

Colonia 40

Eintracht Francoforte 39

Mainz 38

Bochum 35

Borussia Mönchengladbach 34

Wolfsburg 31

Augusta 29

Stoccarda 27

Bielefeld 26

Hertha Berlino 26

Greuther Furth 16