Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 20-21-22/8/2021

Il Bayern vince ma soffre, mentre il BVB cade contro il Friburgo. C’è solo il Wolfsburg a punteggio pieno e il Lipsia festeggia la prima vittoria stagionale.

Siamo ancora ben lontani dal poter ricordare i vecchi fasti in cui Dzeko e Grafite mettevano a ferro e fuoco tutte le difese di Germania, ma, almeno per questa settimana, il Wolfsburg torna a vedere tutti dall’alto essendo l’unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate.

I giocatori in maglia verde rimontano l‘Herta Berlino in un secondo tempo divertente che non regala, ai padroni di casa, la soddisfazione dei primi punti stagionali a causa dei gol di Baku e Nmecha dell’ultima mezz’ora di gioco.

Chi può festeggiare i primi punti, invece, è il Lipsia che domina nella gara casalinga contro lo Stoccarda e scopre la luminosissima stella di Szoboszlai, autore di una doppietta, mentre le due maggiori contendenti al titolo hanno dovuto affrontare due match non semplici.

Il Bayern Monaco prima domina grazie alle reti del solito Lewandowski e di Gnabry, ma poi subisce la clamorosa rimonta del Colonia in poco più di 3 minuti. Lo stesso Gnabry dovrà togliere le castagne dal fuoco sancendo la faticosa vittoria bavarese nel giorno in cui il Borussia Dortmund viene fermato 2-1 sul campo del Friburgo.

Una delle firme è italiana: ovvero quella di Vincenzo Grifo che apre il match, poi fissato sul 2 a 1 da Sallai e da un’autorete.

A valanga anche il Bayer Leverkusen che, in casa, vince 4-0 contro il M’Gladbach che si preoccupa delle condizioni di Thuram, uscito per infortunio. C’è anche la firma di Schick sulla vittoria delle aspirine.

Sono 3 i pareggi: quello pirotecnico tra Hoffenheim e Union Berlino finito 2-2, quello anemico tra Eintracht e Augsburg concluso a reti bianche e la “sfida salvezza” tra Greuther e Arminia.

Bundesliga, marcatori e risultati della 2° giornata

Venerdì 20 Agosto 2021

Red Bull Lipsia vs Stoccarda (4-0) – 38′ D.Szoboszlai, 46′ E.Forsberg, 52′ D.Szoboszlai, 65′ A.Silva (rigore)

Sabato 21 Agosto 2021

Herta Berlino vs Wolfsburg (1-2) – 60′ D.Lukebakio (rigore) (HB), 73′ R.Baku (W), 88′ L.Nmecha (W)

Bochum vs Mainz (2-0) – 21′ G.Holtmann, 56′ S.Polter

Friburgo vs Borussia Dortmund (2-1) – 6′ V.Grifo (F), 53′ R.Sallai (F), 59′ Y.Keitel autogol (B)

Eintracht Francoforte vs Augsburg (0-0)

Greuther Furth vs Arminia Bielefeld (1-1) – 45′ F.Klos (AB), 50′ B.Hrgota (rigore) (GF) – espulso 68′ A.Schopf (AB)

Bayer Leverkusen vs Borussia M’Gladbach (4-0) – 3′ M.Bakker, 8′ P.Schick, 55′ M.Diaby, 87′ N.Amiri

Domenica 22 Agosto 2021

Hoffenheim vs Union Berlino (2-2) – 10′ N.Gießelmann (UB), 14′ K.Akpoguma (H), 30′ J.Bruun Larsen (H), 47′ T.Awoniyi (UB) – espulso 94′ M.Friedrich 94′ (UB)

Bayern Monaco vs Colonia (3-2) – 50′ R.Lewandowski (BM), 59′ S.Gnabry (BM), 60′ A.Modeste (C), 62′ M.Uth (C), 71′ S.Gnabry (BM)

Bundesliga, la classifica dopo la 2° giornata

1 Wolfsburg 6

2 Hoffenheim 4

3 Bayer Leverkusen 4

4 Bayern Monaco 4

5 Friburgo 4

6 Red Bull Lipsia 3

7 Borussia Dortmund 3

8 Colonia 3

9 Bochum 3

10 Stoccarda 3

11 Mainz 3

12 Union Berlino 2

13 Arminia Bielefield 2

14 Eintracht Francoforte 1

15 Greuther Furth 1

16 Borussia M’Gladbach 1

17 Augsburg 1

18 Herta Berlino 0

