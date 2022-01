Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 18° giornata 7-8-9/1/2022

Bundesliga, i risultati e la classifica dopo 18 giornate: cade il Bayern Monaco contro il Gladbach. Il Dortmund sale a -6.

La prima giornata del girone di ritorno della Bundesliga tedesca ha consegnato la prima sorpresa dell’anno: cade il Bayern Monaco, sconfitto contro il Borussia Monchengladbach, vittorioso con le reti di Leiner e Neuhaus.

Il Borussia Dortmun espugna 3-2 il campo dell’Eintracht Francoforte, ed è ora secondo a sei punti dalla squadra bavarese. Reagisce il Lipsia, trascinato dalla doppietta di André Silva contro il Mainz. Vince il Colonia, 3-1 in casa dell’Herta Berlino, mentre il Wolfsburg viene piegato dal Bochum, che fa uno scatto in avanti nella lotta salvezza.

Bundesliga logo

Bundesliga, risultati e marcatori della diciottesima giornata

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach 1-2: 18′ Lewandowski (Ba), 27′ Neuhaus (Bo), 31′ Lanier (Bo)

Lipsia-Mainz 4-1: 27′, 61′ Silva (L), 47′ Sloboszlai (L), 58′ Nkunku (L), 57′ Lee Jae-Sung (M)

Bayer Leverkusen-Union Berlino 2-2: 38′ Schick (B), 84′ Tah (B), 45′, 50′ Promel (U)

Hoffenheim-Augsburg 3-1: 38′, 44′ Bebou (H), 90+3′ Raum (H), 5′ Gregoritsch (A)

Friburgo-Arminia Bielefeld 2-2: 6′ Haberer (F), 46′ Jeong Woo (F), 60′ Okugawa (A), 87′ Lasme (A)

Greuther Furth-Stoccarda 0-0

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 2-3: 15′, 24′ Rafael (E), 71′ Hazard (B), 87′ Bellingham (B), 89′ Dahoud (B)

Herta Berlino-Colonia 1-3: 57′ Darida (H), 29′ Modeste (C), 32′ Duda (C), 90+1′ Thielmann (C)

Bochum-Wolfsburg 1-0: 65′ Pantovic (B)

Classifica Bundesliga dopo 18 giornate

Bayern Monaco 43

Borussia Dortmund 37

Hoffenheim 31

Friburgo 30

Leverkusen 29

Colonia 28

Union Berlino 28

Eintracht Francoforte 27

Lipsia 25

Mainz 24

Bochum 23

Borussia Monchengladbach 22

Herta Berlino 21

Wolfsburg 20

Stoccarda 18

Ausgburg 18

Arminia Biefeld 17

Greuther Furth 6

