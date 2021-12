Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 15° giornata 10-11-12/12/2021

Risultati, marcatori e classifica dopo la 15° giornata di Bundesliga. Vince in rimonta il Bayer Monaco contro il Magonza. Borussia Dortmund bloccato in casa del Bochum. Sconfitta pesantissima per il Friburgo contro l’Hoffenheim.

La 15° giornata di Bundesliga ha visto il Bayern Monaco trionfare, con fatica, in casa contro il Magonza. In vantaggio vanno gli ospiti con Onisiwo ma i bavaresi riescono a rimontare nella ripresa con Coman e Musiala. Battuta d’arresto per il Borussia Dortmund che non va oltre l’1-1 in casa col Bochum, dopo essere andati in svantaggio. La squadra di Marco Rose si allontana ed è a -6 dal Bayern.

Crisi totale per il Friburgo. Dopo lo straordinario 6-0 contro il Borussia Moenchengladbach, arriva il KO interno per 2-1 contro l’Hoffenheim che si avvicina sempre di più alla zona europea. Gli azzurri sono momentaneamente quarti e vengono da quattro vittorie consecutive. Vince anche il Lipsia con uno straripante 4-1 contro il Moenchengladbach.

Bundesliga: i risultati della 15° giornata

Venerdì 10 dicembre

Colonia-Augsburg 0-2 (72′ Hahn, 88′ Dorsch)

Sabato 11 dicembre

Herta-Arminia Bielefeld 2-0 (53′ Jovetic, 90+5′ Selke)

Bochum-Borussia Dortmund 1-1 (40′ Polter (R), 85′ Brandt)

Bayern Monaco-Mainz 2-1 ( 22′ Onisiwo (M), 53′ Coman, 74′ Musiala (B) )

Friburgo-Hoffenheim 1-2 (3′ Raum (H) , 21′ Schlotterbeck (F), 90+4′ Richards (H))

RB Lipsia-Borussia Moenchengladbach 4-1 (21′ Gvardiol (R), 32′ André Silva (R), 88′ Bensebaini (B(, 90+1′ Nkunku (R), 90+4′ Henrichs (R)

Wolfsburg-Stoccarda 0-2 (25′ Mavropanos, 63′ Forster)

Domenica 12 dicembre

Greuther Furth-Union Berlino 1-0 (55′ Nielsen)

Eintracht-Bayer Leverkusen 5-2 (5′, 22′ (R) Schick (L), 23′ Tuta, 30′ Lindstrom, 50′ N’Dicka, 66′ Jakic, 76′ Sow (F) )

Classifica Bundesliga dopo la 15° giornata

Bayern Monaco 37



Borussia Dortmund 31



Bayer Leverkusen 27



Hoffenheim 26



Friburgo 25



Union Berlino 23



RB Lipsia 21



Mainz 21



Eintracht 21



Bochum 20



Wolfsburg 20



Colonia 19



Borussia Moenchengladbach 18



Herta 18



Stoccarda 17



Augsburg 16



Arminia Bielefeld 10



Greuther Furth 4

Migliori Bookmakers AAMS