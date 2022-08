Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 5-6-7/8/2022

I risultati, marcatori e classifica della prima giornata di Bundeliga. Esordio super per il Bayern Monaco che travolge 6-1 l’Eintracht. Vince anche il Borussia Dortmund contro il Bayer Leverkusen.

L’altro ieri è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Bundesliga. Ad inaugurare i giochi sono stati i campioni di Germania del Bayern Monaco che non hanno deluso le aspettative. I bavaresi hanno distrutto 6-1 fuori casa l’Eintracht di Francoforte. Un esordio davvero shock per le Aquile che sono in fermento in vista del match di Supercoppa Europea contro il Real Madrid.

Anche il Borussia Dortmund trionfa per 1-0 contro il Bayer Leverkusen grazie alla rete di Reus. Goleada anche del Friburgo per 4-0 sul campo dell’Augusta con un gol anche dell’italiano Grifo. 3-1 interno per il Borussia Mönchengladbach contro l’Hoffenheim. Sconfitta per 3-1 all’esordio del neopromosso Schalke contro il Colonia.

Bundesliga, i risultati della prima giornata

Venerdì 5 agosto

Eintracht Francoforte – Bayern Monaco 1-6 5′ Kimmich (B), 10′ Pavard (B), 29′ Mané (B), 35′ Musiala (B), 43′ Gnabry (B), 64′ Kolo Muani (E), 83′ Musiala (B)

Sabato 6 agosto

Augsburg – Friburgo 0-4 46’ Gregoritsch, 48’ Grifo, 61’ Ginter, 79’ Doan

Bochum – Mainz 1-2 26’ Onisiwo (M), 39’ Stoger (B), 77’ Onisiwo (B)

Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 3-1 25’ Skov (H), 42’ Bansebaini (B), 71’ Thuram (B), 78’ Elvedi (B)

Union Berlino – Hertha Berlino 3-1 32’ Siebatcheu (U), 50’ Becker (U), 54’ Knoche (U), 85’ Lukebakio (H)

Wolfsburg – Werder Brema 2-2 11’ Nmecha (Wo), 21 Fullkrug (We), 23’ Bittencourt (We), 84’ Guilavogui (Wo)

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 1-0 10′ Reus (Bo)

Domenica 7 agosto

Stoccarda – Lipsia 1-1 8’Nkunku (L), 31′ Ahamada (S)

Colonia – Schalke 04 3-1 49’Kilian (C), 65′ Kainz (C), 76′ Bulter (S), 80′ Ljubicic (C)

Classifica Bundesliga

Bayern 3

Friburgo 3

Union Berlino 3

Gladbach 3

Colonia 3

Mainz 3

Dortmund 3

Brema 1

Wolfsburg 1

Stoccarda 1

Lipsia 1

Bochum 0

Leverkusen 0

Schalke 0

Hertha 0

Hoffenheim 0

Augusta 0

Eintracht 0