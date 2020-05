Bundesliga, Borussia Dortmund-Schalke Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 16-5-2020

Spazio al derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04 nella 26° giornata di Bundesliga. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: dubbi Emre Can, Witsel e Reus per Favre, mentre Wagner proverà a recuperare Kabak, Mascarell e Stambouli. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Finalmente si torna a parlare di calcio giocato dopo più di due mesi dall’ultima volta. Si ritorna in campo dopo il lungo stop forzato, causato dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione e al pericolo di contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19.

Infatti, alle ore 15:30 allo WestfalenStadion di Dortmund, conosciuto anche come Signal Iduna Park, scenderanno in campo Borussia Dortmund e Schalke 04 per la 26° giornata di Bundesliga, nono turno del girone di ritorno, affrontandosi nell’attesissimo, ma per la prima volta senza tifosi e a porte chiuse, derby della Ruhr.

E’ sempre stato molto sentito l’incrocio tra le due big della Renania, ma i nerogialli non potranno contare sul solito muro giallo. Eppure, partono favoriti, visto che occupano il secondo posto con 51 punti in classifica, quattro punti di distanza dalla capolista. Nelle ultime cinque partite i renani ne hanno vinte quattro.

E’ una stagione difficile per i muratori, che arriveranno alla sfida con 37 punti e sesti in classifica, a ben dodici punti di distanza dall’ipotetico quarto posto, a causa di una grande crisi che vede i renani non vincere dal 17 gennaio.

Ultime sulle formazioni di Borussia Dortmund-Schalke 04:

Sarà un dubbio amletico quello relativo alla condizione fisica dei calciatori, ma Lucien Favre non avrà a disposizione Schmelzer, Zagadou e Schulz, ma proverà a recuperare Emre Can, Witsel e Reus, non al meglio. Nel classico 3-4-3 ci sarà Burki a porta, mentre in difesa Piszczek e Akanji giocheranno ai fianchi di Hummels. In mediana Delaney e Dahoud dovrebbero sostituire i due titoli infortunati con la conferma dei titolarissimi Hakimi e Guerreiro a tutta fascia. In attacco non si toccano Haaland e Sancho, che saranno coadiuvati da uno tra Haazard e Brandt.

Difficilmente David Wagner riuscirà a recuperare Mascarell, Kabak e Stambouli, ma dovrebbe giocare a specchio, o quasi, con un 3-4-1-2 molto camaleontico. Ormai ha perso il posto Nubel, che sarà sostituito da Schubert, protetto dal trio formato da Todibo, Sanè e Nastasic. Sulle fasce agiranno Kenny e Oczipka, ma attenzione alla sorpresa Caligiuri, mentre in mediana McKennie sarà affiancato da uno tra Gregoritsch, Serdar e Schopf. Sulla trequarti spazio a Harit alle spalle di Benito Raman e Burgstaller, ma attenzione alle possibili sorprese Matondo e Kutucu.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Schalke 04:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt.

SCHALKE 04 (3-4-1-2): Schubert; Todibo, Sane, Nastasic; Kenny, McKennie, Serdar, Oczipka; Harit; Burgstaller, Raman.

Come vedere Borussia Dortmund-Schalke 04 in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Borussia Dortmund Schalke 04, 26° Giornata di Bundesliga, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football HD Canale 203.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Borussia Dortmund Schalke 04 in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Precedenti e statistiche Borussia Dortmund-Schalke 04:

Sono 102 i derby totali nei precedenti storici tra Borussia Dortmund e Schalke, con bilancio in perfetta parità con 35 vittorie a testa e 32 pareggi, ma i nerogialli conducono con 33 vittorie, 30 pareggi e 32 sconfitte nelle 95 partite disputate in Bundesliga.

Al Signal Iduna Park i nerogialli sono in netto vantaggio con 21 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte in 49 sfide totali, di cui 20 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte nelle 47 partite di campionato.

