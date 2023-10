Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 9° giornata 27-28-29/10/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della nona giornata di campionato.

L’anticipo della nona giornata comincia con il 2-2 tra Bochum e Magonza con i Schlotterbeck protagonista sia in positivo che negativo perché realizza prima un’autorete e poi regala il momentaneo 2-2 prima che venga neutralizzato dal pari di Krauss.

Sabato davvero sorprendente per il Bayern Monaco che in casa incontrava il Darmstadt. Partita già combattuta nel primo tempo con ben tre espulsioni: quella di Kimmich per i bavaresi e quella di Gjasula e Maglica per gli ospiti che rimangono addirittura in nove.

Con l’uomo in più, il Bayern dilaga e rifila ben 8 reti tutte nel secondo tempo. Cade, invece, lo Stoccarda. Ad interrompere un filotto di successi è l’Hoffenheim che vince sorprendentemente in casa e si impone per 3-2.

Crisi davvero nera per l’Union Berlino che davvero non riesce a riprendersi ed incassa la decima sconfitta consecutiva contro il Werder Brema con Khedira che viene espulso e l’autorete di Knoche che regala il vantaggio al Werder.

Ritorna a vincere il Borussia Mönchengladbach con un 2-1 sull’Hoffenheim con il solito Plea che realizza una doppietta dopo il pari di Dinkci. A sorpresa, perde anche il Wolfsburg contro l’Augusta. I Lupi avevano rimontato allo svantaggio con Wind e Majer ma l’Augusta ha pareggiato prima con un’autorete di Bornauw e poi ha trovato la rete con Engels.

Dilaga il Lipsia che travolge per 6-0 il Colonia che sale a 20 punti. Crisi totale per i Caproni che sono ultimi in classifica e che hanno collezionato la settima sconfitta stagionale. Inizio shock per il Borussia Dortmund in casa dell’Eintracht. Le Aquile trovano il vantaggio con una doppietta di Marmoush ma Sabitzer dimezza lo svantaggio ma finisce 3-3 per il BVB.

Sempre più primo il Bayer Leverkusen che con Wirtz e Hofmann chiude la pratica Friburgo che va in gol con Gulde ma non basta. La squadra di Xabi Alonso è sempre più prima in Bundesliga.

Bundesliga, risultati della giornata

Venerdì 27 ottobre

Bochum-Magonza 2-2 21’Stoger (B), 59’ aut.Schlotterbeck (M), 82’ Schlotterbeck (B), 90+6’Krauss (M)

Sabato 28 ottobre

Bayern Monaco-Darmstadt 8-0 51’,69’,88’ Kane, 56’,64’Sane, 60’,76’Musiala, 71’Muller

Augusta-Wolfsburg 3-2 17’Tietz (A), 35’Wind (W), 45’Majer (W), aut.79’Bornauw (A), 81’Engels (A)

Werder Brema-Union Berlino 2-0 38’ aut.Knoche, 75’Ducksch

Borussia Mönchengladbach-Heidenheim 2-1 4’,52’Plea (B), 38’Dinkci (H)

Stoccarda-Hoffenheim 2-3 5’Pomel (H), 31’Weghorst (H), 61’Fuhrich (S), 66’Skov (H), 74’Undav (S)

Lipsia-Colonia 6-0 15’Werner, 40′,45+3’Openda, 43’Raum, 88’Sesko, 90+1’Baumgartner

Domenica 29 ottobre

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 3-3 8′,24′ Marmoush (E), 45+1′ Sabitzer (B), 55′ Mouokoko (B), 68′ Chaibi (E), 82′ Brandt (B)

Bayer Leverkusen-Friburgo 2-1 36′ Wirtz (B), 60′ Hofmann (B), 70’Gulde (F)

Bundesliga, classifica finale

Leverkusen 25

Bayern 23

Stoccarda 21

Borussia Dortmund 21

Lipsia 20

Hoffenheim 18

Eintracht 14

Friburgo 13

Wolfsburg 12

Augusta 11

Borussia Mönchengladbach 9

Brema 9

Heidenheim 7

Darmstadt 7

Union Berlino 6

Bochum 5

Colonia 4

Magonza 3