Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 6° giornata 29-30/9-1/10/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della sesta giornata di campionato.

La sesta giornata di Bundesliga parte con la vittoria per 3-1 del Borussia Dortmund sul campo dell’Hoffenheim. I Gialloneri vincono con le reti di Fullkrug, Reus e la rete all’ultimo minuto di Ryerson e si portano in alto in classifica.

Però, a sorprendere, ancora una volta è il Bayer Leverkusen che sembra davvero lanciato. Un 3-0 più che convincente a Magonza che porta le Aspirine alla terza vittoria consecutiva in un momento di forma davvero eccezionale.

Come continua a fare ancora bene lo Stoccarda che vince sul campo del Colonia per 2-0. Davvero inaspettate questi andamenti già così importante per questa squadra che non perde da quattro giornate in campionato.

Crisi, invece, per la sorpresa dello scorso campionato: l’Union Berlino che perde contro il neopromosso Heidenheim. Quarto KO di fila per la squadra della capitale che sembra irriconoscibile, dopo l’inizio davvero sprezzante di agosto.

Nel posticipo il big match tra Lipsia e Bayern Monaco che già sa di big match. Finisce con un combattuto 2-2 con i padroni di casa che vanno in doppio vantaggio grazie alle reti di Openda e Lukeba, il tutto nel giro di pochi minuti. I bavaresi, però, non si arrendano e nella ripresa rimontano prima con Kane e Sane. Il Bayern non aggancia il Bayer che rimane capolista solitaria.

Vittoria di grande carattere per il Darmstadt contro il Werder Brema con un stracciante 4-2. La squadra neopromossa vince la sua prima partita della stagione mentre continua il momento difficile del Werder. Ritorna a vincere anche il Friburgo con un 2-0 contro l’Augusta con il gol anche dell’italotedesco Grifo.

Venerdì 29 settembre

Hoffenheim-Borussia Dortmund 1-3 18’ Fullkrug (B), 25’ Kramaric (H), 45+3’ Reus (B), 90+5’ Ryerson (B)

Sabato 30 settembre

Magonza-Bayer Leverkusen 0-3 18’ aut. Van der Berg, 59’ Grimaldo (B), 65’ Hofmann (B)

Colonia-Stoccarda 0-2 68’, 88’ Undav

Bochum-Borussia Mönchengladbach 1-3 27’ Neuhaus (M), 37’, 45+3’ Plea (M), 68’ Losilla (B)

Wolfsburg-Eintracht 2-0 31’, 84’ Wind

Heindheim-Union Berlino 1-0 59’ Beste

Colonia-Hoffenheim 1-3 1’ Kramaric (H), 28’ Grillitsch (H), 52’ Beier (H), 61’ Selke (K)

Lipsia-Augusta 3-0 7’Simons, 11’ Openda, 27’ Raum

Friburgo-Borussia Dortmund 2-4 11’, 88’ Hummels (B), 45+2’ Holer (F), 45+6’ Hofler (F), 61’ Malen (B), 90+2’ Reus (B)

Magonza-Stoccarda 1-3 56’, 85’ Guirassy (S), 70’ Barreiro (M)

Wolfdburg-Union Berlino 2-1 12’ Wind (W), 28’ Gosens (U), 30’ Maehle (W)

Lipsia-Bayern Monaco 2-2 20′ Openda (L), 26′ Lukeba (L), 57’Kane (B), 70′ Sane (B)

Domenica 1 ottobre

Darmstadt-Werder Brema 4-2 5′ Bader (D), 25′ Skarke (D), 30′ Mehlem (D), 62′ Kempe (D), 70′ Deman (W), 79′ Veljkovic (W)

Friburgo-Augusta 2-0 5′ Grifo, 56′ Leinhart

Bundesliga, classifica finale



Leverkusen 16

Stoccarda 15

Bayern 14

Borussia Dortmund 14

Lipsia 13

Hoffenheim 12

Wolfsburg 12

Friburgo 10

Eintracht 7

Heidenheim 7

Union Berlino 6

Brema 6

Borussia Mönchengladbach 5

Augusta 5

Darmstadt 4

Bochum 3

Colonia 1

Magonza 1