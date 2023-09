Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 3° giornata 1-2-3/8/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della terza giornata di campionato.

La terza giornata di Bundesliga inizia con l’ennesimo passo falso del Borussia Dortmund che ospitava il neopromosso Heindenheim. IL BVB trova doppio vantaggio in pochi minuti e sembra preannunciarsi una goleada ma nella ripresa gli ospiti riescono a rimontare e ottengono un primo punto preziosissimo.

Goleada senza precedente per lo Stoccarda che strapazza il Friburgo con un sorprendente 5-0. Dopo le cinque reti subite aLipsia, lo Stoccarda si riprende subito contro gli avversari che non sono mai stati in partita. Momento di grande forma per gli Svevi.

Non scherza neanche il Bayer Leverkusen che cala un’altra cinquina ai danni del Darmstadt. I Gigli avevano trovato anche il pareggio alla rete di Boniface ma poi le Aspirine hanno davvero dilagato. Terza sconfitta consecutiva per il Darmstadt e già dieci reti subite.

Giornata piena di gol anche per il Brema che si impone per 4-0 contro il Magonza ma anche l’Hoffenheim che batte il Wolfsburg per 3-1. Prima sconfitta per i Lupi che venivano da due vittorie consecutive.

Nel posticipo il Borussia Mönchengladbach ospita il Bayern Monaco. I bavaresi soffrono ma vincono, nonostante lo svantaggio iniziale. Sane e poi Tel firmano la rimonta che vale il primo posto. L’attesa è tutta per il big match tra Union Berlino e Lipsia.

Giornata da dimenticare per l’Union che perde in casa per 3-0. Dopo la rete di Simons, i padroni rimangono in dieci per l’espulsione di Volland e la squadra della Red Bull dilaga con una doppietta di Sesko. La squadra della capitale perde dopo due successi consecutivi.

Bundesliga, i risultati della terza giornata

Venerdì 1 settembre

Borussia Dortmund-Heidenheim 2-2 7’ Brandt (B), 15’ Can (B), 61’ Dinkci (H), 82’ Kleindienst (H)

Sabato 2 settembre

Augusta-Bochum 2-2 35’ Beljo (A), 45+3’, 64’ Asano (B), 62’ Demirovic (A)



Werder Brema-Magonza 4-0 4’ Ducksch, 53’ Stage, 82’Bittencourt, 84’Njinmah



Hoffenheim-Wolfsburg 3-1 36’Tomas (W), 45+2’ Brooks (H), 60’ Beier (H), 74’ Skov (H)



Bayer Lervekusen-Darmstadt 5-1 21’, 61’ Boniface (B), 25’ Vihelmssson (D), 49’Palacios (B), 67’ Hofmann (B), 83’ Hlozek (B)



Stoccarda-Friburgo 5-0 8’Fuhric, 17’, 19’ Guirassy, 62’ Fuhrich, 75’ Millot

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco 1-2 30’ Itakua (Bo), 58’ Sane (Ba), 83’ Tel (Ba)

Domenica 3 settembre

Eintracht-Colonia 1-1 43′ Kainz (C), 87’Nkounkou (E)

Union Berlino-Lipsia 0-3 51′ Simons, 85′, 87′ Sesko

Bundesliga, classifica finale

Leverkusen 9

Bayern 9

Stoccarda 6

Lipsia 6

Union Berlino 6

Hoffenheim 6

Wolfsburg 6

Friburgo 6

Borussia Dortmund 5

Eintracht 5

Brema 3

Augusta 2

Bochum 2

Colonia 1

Borussia Mönchengladbach 1

Heidenheim 1

Magonza 1

Darmstadt 0