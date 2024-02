Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 20ª giornata, 2-3-4 febbraio 2024

Bundesliga logo

In Bundesliga tutto invariato in vetta. Il Bayer Leverkusen rimane la capolista in virtù dei 3 punti conquistati sul campo del Darmstadt, grazie alla doppietta del nigeriano Tella acquistato ad agosto dal Southampton per 23.3 milioni di euro.

La squadra di Xavi Alonso in 20 partite in Bundesliga mantiene un ritmo stratosferico, 16 vittorie e 4 pareggi, ma soprattutto in attesa del big match in programma il 10 febbraio prossimo alle ore 18:30 mantiene 2 punti di vantaggio sul Bayern Monaco vittorioso in rimonta per 3-1 contro il Borussia Moenchengladbach, con le reti firmate da Pavlovic, il solito Kane arrivato a quota 24 e del ritrovato ex Juventus, de Light.

1—Bayer Leverkusen: 52 points

2—Bayern Munich: 50 points



Leverkusen, who are still undefeated in the Bundesliga, play at Bayern next week 👀 pic.twitter.com/HeRdNKwrwJ — B/R Football (@brfootball) February 3, 2024

La Bundesliga si deciderà molto probabilmente nel turno successivo, quando la capolista Leverkusen riceverà la corrazzata bavarese guidata da Thomas Tuchel. Grande attesa e trepidazione al BayArena per i tifosi delle aspirine che in 120 anni di storia non hanno mai assaporato il piacere di vincere un titolo, solo una coppa di Germania datata 1993, oltre alla Coppa Uefa del 1988.

Dietro alle due squadre che stanno monopolizzando la Bundesliga, troviamo, staccato di 10 punti dal secondo posto, lo Stoccarda che con perentorio 3-1 vince sul campo del Friburgo e guadagna 2 punti preziosi in ottica Champions al Borussia Dortmund ferrmato sullo 0-0 in trasferta dal Heidenheim. Al quinto posto il Lipsia ritrova la vittoria per 2-0 contro l’Union Berlino sempre immischiato nella zona retrocessione.

In coda alla Bundesliga infatti troviamo all’ultimo posto la coppia Darmstadt e Mainz, quest’ultimo sconfitto in casa dal Werder Brema. Sempre critica la posizione del Colonia, terzultimo, che ritrova la vittoria (ultimo successo datato 1 dicembre) per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte. Completano la 20ª giornata i pareggi tra Bochum-Augsburg per 1-1, Wolfsburg-Hoffenheim finita 2-2.

Risultati della 20ª giornata della Bundesliga:

Heidenheim–Borussia Dortmund 0-0

Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach 3-1, 35′ Elvedi (M), 45′ Pavlovic (B), 70′ Kane (B), 86′ de Ligt (B)

Bochum-Augsburg 1-1,33′ Broschinski, 90’+1 rig. Demirovic (A)

Darmstadt-Bayer Leverkusen 0-2, 33′ e 52′ Tella

Friburgo-Stoccarda 1-3,3′ Undav (S), 7′ Führich (S), 45’+11 Kubler (F), 74′ Mittelstadt (S)

Mainz-Werder Brema 0-1, 2′ Ducksch

Colonia-Eintracht Francoforte 2-0, 68′ Alidou, 80′ Thielmann

Wolfsburg-Hoffenheim 2-2, 6′ Beier (H), 58′ Majer (W), 66′ Promel (H), 70′ Majer (W)

Lipsia-Union Berlino 2-0, 11′ Openda, 48′ Sesko

Classifica della Bundesliga dopo la 20ª giornata:

1 Bayer Leverkusen 52 20 16 4 0 52 14 2 Bayern Monaco 50 20 16 2 2 59 19 3 Stoccarda 40 20 13 1 6 46 26 4 Borussia Dortmund 37 20 10 7 3 40 26 5 RB Leipzig 36 20 11 3 6 44 26 6 Eintracht Francoforte 31 20 8 7 5 30 24 7 SC Freiburg 28 20 8 4 8 26 34 8 Hoffenheim 26 20 7 5 8 37 39 9 W. Brema 26 20 7 5 8 29 32 10 1. FC Heidenheim 1846 24 20 6 6 8 28 35 11 Wolfsburg 23 20 6 5 9 25 32 12 Augsburg 22 20 5 7 8 29 37 13 Borussia Moenchengladbach 21 20 5 6 9 36 41 14 Bochum 21 20 4 9 7 22 38 15 1. FC Union Berlin 17 19 5 2 12 18 34 16 Colonia 15 20 3 6 11 14 34 17 Mainz 11 19 1 8 10 14 31 18 SV Darmstadt 98 11 20 2 5 13 22 49