Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 17ª giornata, 12-13-14 gennaio 2024

Il Bayer Leverkusen risponde al Bayern Monaco e rimane la capolista. Nella 17ª giornata di Bundesliga, le aspirine si prendono i tre punti all’ultimo giro di orologio sul campo dell’Augsburg grazie alla rete di Palacios su assist di Grimaldo.

Bayer Leverkusen really scored a 94TH minute winner to go four points clear at the top of the Bundesliga 🔝🇩🇪 pic.twitter.com/y5VlhfhJQX — LiveScore (@livescore) January 13, 2024

Il cammino del Bayer Leverkusen allenato dallo spagnolo Xabi Alonso è impressionante: 14 vittorie e 3 pareggi. Prendendo in considerazione i principali campionati europei, nessuno tiene questo passo. In Bundesliga anche lo schiaccia sassi Bayern Monaco insegue a 4 punti, con una partita in meno.

According to Opta probability, Bayer Leverkusen now have a 30.99% chance of winning the Bundesliga title this season after their 90+4' winner against Augsburg.



◉ 14 wins

◉ 3 draws

◉ 0 defeats



The unbeaten run goes on. 🙌 pic.twitter.com/ZrRLzF2sWF — Squawka (@Squawka) January 13, 2024

I baveresi hanno liquidato con la solita semplicità l’Hoffenheim per 3-0. Una partita senza storia, risolta dalla doppietta di Musiala e dal classico timbro di Harry Kane, 22° rete in Bundesliga. All’Allianz, il Bayern Monaco ha omaggiato il suo uomo simbolo, il Kaiser Franz Beckenbauer, con tutti i giocatori scesi in campo per il riscaldamento con l’iconica maglia numero 5.

A fitting tribute to a man who shaped modern Bundesliga football.



Rest in peace Der Kaiser Franz Beckenbauer. pic.twitter.com/JAhYClXSUt — DW Sports (@dw_sports) January 13, 2024

Un danke Franz molto commovente e toccante, per ricordare la leggenda Beckenbauer, capace di vincere tutto con il suo Bayern Monaco e la nazionale tedesca, sia come giocatore che allenatore.

Le palmarès de Franz Beckenbauer :



En tant que joueur :

🌍 Coupe du Monde 1974

🇪🇺 Coupe d'Europe 1972

🇪🇺 3x Ligue des Champions

🇩🇪 5x Bundesliga

🇩🇪 4x DFB-Pokal

🎖️ 2x Ballon d'Or



En tant qu'entraîneur :

🌍 Mondial 1990

🇪🇺 LdC 2001

🇩🇪 9x Bundesliga

🇩🇪 6x DFB-Pokal



Danke! ❤️🤍 pic.twitter.com/rxU7GZ2Dqa — FC Bayern France 🇫🇷 (@FCBayern_French) January 8, 2024

Al terzo posto, pur perdendo per 3-1 contro il Borussia Monchengladbach, rimane lo Stoccarda. Cade in casa anche il Lipsia contro l’Entracht Francoforte che resta quarto con 33 punti tallonato dal Borussia Dortmund vittorioso per 3-0 in trasferta sul campo del Darmastadt, rimasto ultimo da solo in classificacon 10 punti.

Infatti con il pareggio casalingo per 1-1 contro Heidenheim, il Colonia sale a 11 punti, come del resto il Mainz che ha impattato in casa per 1-1 contro il Wolfsburg. Nelle altre sfide, pareggio a reti bianche tra Friburgo ed Union Berlino; muovono la classifica il Bochum e il Werder Brema che acciuffa il pareggio in extremis per 1-1 conclusivo.

Risultati della 17ª giornata della Bundesliga:

Bayern Monaco-Hoffenheim, 3-0

Augsburg-Bayer Leverkusen, 0-1

Colonia-FC Heidenheim 1846, 1-1

Friburgo-Union Berlino, 0-0

Lipsia-Eintracht Francoforte, 0-1

Mainz-Wolfsburg, 1-1

SV Darmstadt 98-Borussia Dortmund, 0-3

VfL Bochum 1848-Werder Brema, 1-1

Borussia Mönchengladbach-Stoccarda, 3-1

Classifica della Bundesliga dopo la 17ª giornata:

1 Bayer Leverkusen 45 17 14 3 0 47 12 35 NNVVV 2 Bayern Monaco 41 16 13 2 1 52 15 37 VPVVV 3 Stoccarda 34 17 11 1 5 38 22 16 VNPVP 4 Lipsia 33 17 10 3 4 38 18 20 VVVNP 5 B. Dortmund 30 17 8 6 3 33 25 8 NPNNV 6 E. Francoforte 27 17 7 6 4 27 20 7 PVPVV 7 Friburgo 25 17 7 4 6 21 26 -5 VVVPN 8 Hoffenheim 24 17 7 3 7 32 33 -1 PVPNP 9 Heidenhaim 21 17 6 3 8 26 33 -7 PVVVN 10 B. M’gladbach 20 17 5 5 7 34 36 -2 VPNPV 11 Wolfsburg 20 17 6 2 9 21 28 -7 PPVPN 12 Augsburg 18 17 4 6 7 24 32 -8 VPNPP 13 Werder Brema 17 17 4 5 8 24 31 -7 PVNNN 14 Bochum 17 17 3 8 6 19 34 -15 VPVPN 15 Union Berlino 14 16 4 2 10 17 31 -14 NVPVN 16 Mainz 11 17 1 8 8 14 29 -15 PNPNN 17 Colonia 11 17 2 5 10 11 29 -18 VNPPN 18 Darmstadt 10 17 2 4 11 20 44 -24 PPPNP