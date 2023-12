Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 15ª giornata, 15-16-17 dicembre 2023

In Bundesliga, continua a vincere e a comandare il Bayer Leverkusen di Xavi Alonso. Vittoria per 3-0 contro l’Eintracht Francoforte con la 15° rete stagionale del bomber nigeriano Boniface.

15th goal of the season!



Victor Boniface keeps on scoring ✨ pic.twitter.com/LhEDv2M4AX — Soar Super Eagles (@SSE_NGA) December 17, 2023

Ad inseguire le aspirine c’è sempre il solito Bayern Monaco, distaccato di 4 punti con una partita in meno. Dopo la batosta nel precedente turno, gli uomini di Tuchel strapazzano per 3-0 lo Stoccarda che occupava la terza posizione, grazie alla doppietta di Kane ad inizio partita e al 55′ e dell’ex difensore del Napoli, Kim al 63′, al primo gol in Bundesliga.

🇩🇪 Goal: Harry Kane | Bayern München 2-0 VfB Stuttgart | 🅰️ Kim Min-jaepic.twitter.com/3Q9QCb7NW9 — e360hubs football (@e360hub2) December 17, 2023

Lo Stoccarda che non perdeva dallo scorso 5 novembre, 2-0 in trasferta a Heidenheim, viene così scavalcato dal Lipsia vittorioso per 3-1 in casa contro l’Hoffenheim. Il Dortmund non va oltre il pareggio per 1-1 sul campo dell’Ausburg e si allontana dalla zona Champions League.

In coda rimangano appaiate in fondo alla classifica il Mainz e il Darmastadt, entrambe sconfitte in casa rispettivamente da Heidenheim e Wolfsburg. Crollo dell’Union Berlino per 3-0 sul campo del Bochum con Bonucci sempre assente, così come del Colonia sul campo del Friburgo, in un turno in cui la scena più curiosa è stata la protesta durante Borussia Monchengladbach-Werder Brema, finita 2-2. La partita è stata interrotta dopo 12 minuti a causa del lancio da parte dei tifosi di casa di centinaia di monete di cioccolato. Una contestazione contro la decisione della federazione tedesca di aprire all’ingresso di eventuali investitori esterni.

Risultati della 15ª giornata della Bundesliga:

Venerdì 15 dicembre

Borussia Monchengladbach – Werder Brema 2-2

Sabato 16 dicembre

Augsburg – Borussia Dortmund 1-1

Bochum – Union Berlino 3-0

Darmdtadt – Wolfsburg 0-1

Mainz – Heidenheim 0-1

Lipsia – Hoffenheim 3-1

Domenica 17 dicembre

Friburgo – Colonia 2-0

Bayer Leverkusen – Eintracht Francoforte 3-0

Bayern – Stoccarda 3-0

Classifica della Bundesliga dopo la 15ª giornata:

1 Bayer Leverkusen 39 15 12 3 0 42 12 2 Bayern Monaco 35 14 11 2 1 47 14 3 RB Lipsia 32 15 10 2 3 37 16 4 Stoccarda 31 15 10 1 4 34 19 5 Borussia Dortmund 26 15 7 5 3 29 24 6 SC Friburgo 24 15 7 3 5 19 23 7 Hoffenheim 23 15 7 2 6 29 27 8 Eintracht Francoforte 21 15 5 6 4 24 19 9 Wolfsburg 19 15 6 1 8 19 25 10 Augsburg 18 15 4 6 5 24 28 11 Borussia Monchengladbach 17 15 4 5 6 30 33 12 1. FC Heidenheim 1846 17 15 5 2 8 22 30 13 Bochum 16 15 3 7 5 18 29 14 Werder Brema 15 15 4 3 8 22 29 15 1. FC Union Berlin 10 14 3 1 10 15 31 16 Colonia 10 15 2 4 9 10 26 17 Mainz 9 15 1 6 8 12 27 18 SV Darmstadt 98 9 15 2 3 10 17 38