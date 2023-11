Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 11° giornata 10-11-12/11/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica dell’undicesima giornata di campionato.

L’undicesima giornata di Bundesliga inizia con la vittoria convincente del Borussia Mönchengladbach per 4-0 contro un Wolfsburg che veniva da un filotto di insuccessi e da un pareggio. Scontro al vertice quello tra Stoccarda e Borussia Dortmund con gli Svevi che vincono 2-1 con le reti di Undav e Guirassy che pareggiano quella di Fullkrug. Lo Stoccarda rimane fermo al terzo posto.

Dilaga il Bayern Monaco per 4-2 contro l’Heidenheim. Una super doppietta di Kane che però viene subito rimontata dagli avversari che trovano il 2-2. Però i bavaresi non demordono e prima Guerreiro e poi Choupo-Moting firmano la vittoria. Pari che serve a poco ad entrambe le squadre quello tra Augusta e Hoffenheim.

Non intende fermarsi il Bayer Leverkusen che travolge per 4-0 un Union Berlino che non sembra aver giocato del pari a Napoli. La squadra di Xabi Alonso si mantiene ancora prima in classifica mentre l’Union cade in fondo alla classifica. Pari ricco di reti quello tra Brema e Francoforte per 2-2 con i padroni di casa che sono andati in vantaggio ma si sono fatti rimontare dalle Aquile nella ripresa.

Nel posticipo il big match tra Lipsia e Friburgo con la squadra della Red Bull che si impone per 3-1. La rete di Simons apre le danze ma il Friburgo trova il pari con Rohl poco prima dell’intervallo. Il Lipsia, però, nella ripresa si impone e prima con Openda e poi con Baumgartner si prende il quarto posto in classifica mentre scivola in basso il Friburgo.

Bundesliga, risultati dell’undicesima giornata

Venerdì 10 novembre

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg 4-0 16’Cvancara, 42′ Reitz, 64′ Honorat, 71′ Plea

Sabato 11 novembre

Darmstadt-Magonza 0-0

Stoccarda-Borussia 2-1 36’Fullkrug (B), 42’Undav (S), 83’Guirassy (S)

Augusta-Hoffenheim 1-1 23’Weghorst (W), 53’Demirovic (A)

Bayern-Heindeim 4-2 14′,44′ Kane (B), 67’Kleindienst (H), 70’Beste (H), 72’Guerreiro (B), 85’Choupo-Moting (B)

Bochum-Colonia 1-1 25’Daschner (B), 54’Selke (C)

Domenica 12 novembre

Bayer Leverkusen-Union Berlino 4-0 23’Grimaldo, 57’Kossounou, 73’Tah, 83’Tella

Brema-Francoforte 2-2 45+2’Ducksch (W), 50’Borre (W), 65’Skhiri (E), 75’Smolcic (F)

Lipsia-Friburgo 3-1 6’Simons (L), 45+6’Rohl (F), 78’Openda (L), 80’Baumgartner (L)

Bundesliga, classifica finale

Leverkusen 31

Bayern 29

Stoccarda 24

Lipsia 23

Borussia Dortmund 21

Hoffenheim 19

Eintracht 18

Friburgo 14

Borussia Mönchengladbach 14

Augusta 13

Wolfsburg 13

Brema 11

Heidenheim 10

Bochum 9

Darmstadt 8

Magonza 7

Colonia 6

Union Berlino 6