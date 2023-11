Bundesliga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 10° giornata 3-4-5/11/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica della decima giornata di campionato.

La decima giornata di Bundesliga inizia con la vittoria del Bochum contro il Darmstadt che rimane anche in dieci per l’espulsione di Holland. Punti importanti per il Bochum in ottica salvezza. Non molla di un centimetro il Bayer Leverkusen in casa contro l’Hoffenheim.

Le Aspirine vincevano 2-0 ma si sono fatte rimontare dagli Azzurri. Ma dopo venti minuti ancora Grimaldo segna il gol del definitivo 3-2 che regala ancora i tre punti al Bayer. A sorpresa cade anche il Lipsia in casa del Magonza che però rimane inchiodato al penultimo posto.

Non riesce a trovare più la vittoria l’Union che perde in casa per 3-0 contro l’Eintracht di Francoforte. Fischer rischia davvero grosso. Pari ricco di gol tra Friburgo e Borussia Mönchengladbach che era andato in vantaggio per 3-1 ma si è fatto rimontare dal Friburgo con il gol dell’italotedesco Grifo.

Nel posticipo il big match tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. I bavaresi non ci mettono molto a chiuderla e in cinque minuti vanno già in doppio vantaggio con Upamecano e Kane. Nella ripresa, proprio l’attaccante inglese completa l’opera con una doppietta. Brutta sconfitta per i Gialloneri che perdono la prima partita stagionale.

Nel posticipo arriva un’altra sconfitta per lo Stoccarda contro l’Heidenheim che arriva dopo tantissime sconfitte consecutive e si toglie dalla zona rossa. Gli Svevi rimangono comunque al terzo posto.

Bundesliga, risultati

Venerdì 3 novembre

Darmstadt-Bochum 1-2 25’, 54’ Asano (B), 43’Nurnberger (D)

Sabato 4 novembre

Hoffenheim-Bayer Leverkusen 2-3 9’Writz (B), 45+1’, 70’ Grimaldo (B), 56’Stach (H), 58’Weghorst (H)

Colonia-Augusta 1-1 16’ Maina ( C), 25’Tietz (A)

Magonza-Lipsia 2-0 76’ Lee Jae-Sung, 80’Barreiro

Friburgo-Borussia Mönchengladbach 3-3 7’Holer (F), 25’ Siebatcheu (B), 29’ Plea (B), 39’ Weigl (B), 70’Weisshaupt (F), 90+6’ Grifo (F)

Union Berlino-Eintracht 0-3 2’,14’ Marmoush, 82’ Nacho

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-4 4’Upamecano, 9’, 72′, 90+3′ Kane

Domenica 5 novembre

Wolfsburg-Brema 2-2 7’Ducksch (B), 37’Cerny (W), 59′ Paredes (W), 65′ Borre (B)

Heidenheim-Stoccarda 2-0 70’Schoppner, 90+4′ Kleindienst

Bundesliga, classifica finale

Domenica 22 ottobre

Leverkusen 28

Bayern 26

Stoccarda 21

Borussia Dortmund 21

Lipsia 20

Hoffenheim 18

Eintracht 17

Friburgo 14

Wolfsburg 13

Augusta 12

Borussia Mönchengladbach 10

Brema 10

Heidenheim 10

Bochum 8

Darmstadt 7

Union Berlino 6

Magonza 6

Colonia 4