Bundesliga 2023-2024, 26ª giornata: Leverkusen vince anche a Friburgo, 7ª vittoria consecutiva

Il Bayer Leverkusen non si ferma più. Nella 26ª giornata di Bundesliga, le aspirine vincono per 3-2 a Friburgo, 7ª vittoria consecutiva in campionato, grazie alle reti di Wirtz e di Hlozek e la prodezza balistica di Schick. La squadra di Xabi Alonso dopo aver rischiato di perdere l’imbattibilità in Europa League, perdeva 2-1 al 92′, per poi ribaltare il risultato il 5 minuti vincendo 3-2 contro il Qarabag, arriva a 38 gare senza sconfitta.

La classifica in Bundesliga rimane invariata, e a 8 giornate dalla conclusione il Bayer Leverkusen si ritrova con un vantaggio di 10 sul Bayern Monaco e 14 sullo Stoccarda. Per una squadra che non ha mai vinto il Meisterschale e si è vista sfuggire il titolo in circostanze rocambolesche come nel 2000 e ancora peggio nel 2002, da possibile triplete a zero tituli, un vantaggio simile dovrebbe rasserenare tutto l’ambiente.

Intanto anche il Bayern Monaco è ritornato dilagante. Nel turno precedente aveva battuto per 8-1 il Mainz. In questa giornata di Bundesliga invece ha sconfitto in trasferta per 5-2 il Darmstadt, sempre più ultimo in classifica. Hanry Kane ancora a segno: record per un debuttante con 31 reti stagionali.

In zona Champions, vincono in Bundesliga tutte le tre pretendenti: Stoccarda, 3-0 sul campo dell’Hoffenheim, Borussia Dortmund, 3-1 all’Eintracht Francoforte, Lipsia, 5-1 in trasferta a Colonia.

In coda in Bundesliga fondamentale vittoria del Mainz per 2-0 contro il Bochum che scavalca così in classifica il Colonia. Per il resto vincono l’Augsburg 3-1 contro il Wolfsburg, l’ Union Berlino 2-1 sul Werder Brema. Pareggio per 1-1 tra Heidenheim-Borussia Monchengladbach.

Colonia-Lipsia 1-5, 15′ Simmons (L), 18′ Adamyan (C), 63′ e 67′ Openda (L), 70′ Haidara (L), 82′ Poulsen (L)

Wolfsburg-Augsburg 1-3, 9′ Wimmer (W), 45+2′ Maier (A), 61′ e 79′ Jakic (A)

Union Berlino-Werder Brema 2-1, 50′ Vertessen (U), 52′ Aaronson (U), 63′ Weiser (W)

Heidenheim-Borussia Monchengladbach 1-1, 9′ Hack (B), 66′ Dinkci

Darmstadt-Bayern Monaco 2-5, 28′ Skarke (D), 36′ e 64′ Musiala (B), 45+1′ Kane (B), 74′ Gnabry (B), 90+3′ Tel (B), 90+5′ Vilhelmsson (D)

Mainz-Bochum 2-0, 45+3 Burkardt (rig), 71′ Burkardt

Hoffenheim-Stoccarda 0-3, 16′ Millot, 45+1 Guirassy, 68′ Leweling

Friburgo-Bayer Leverkusen 2-3, 2′ Wirtz(BL), 10′ Doan (F), 40′ Hlozek (BL), 53′ Schick (BL), 79′ Keitel (F)

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 3-1, 13′ Gotze (E), 33′ Adeyemi (B), 81′ Hummels (B), 90+3 Can (rig)

1 Bayer Leverkusen 70 26 22 4 0 66 18 2 Bayern Monaco 60 26 19 3 4 78 31 3 Stoccarda 56 26 18 2 6 60 31 4 Borussia Dortmund 50 26 14 8 4 53 32 5 Lipsia 49 26 15 4 7 60 32 6 Eintracht Francoforte 40 26 10 10 6 42 35 7 Augsburg 35 26 9 8 9 43 42 8 Hoffenheim 33 26 9 6 11 44 50 9 SC Freiburg 33 26 9 6 11 36 48 10 Werder Brema 30 26 8 6 12 35 41 11 1. FC Heidenheim 1846 29 26 7 8 11 35 44 12 Borussia Monchengladbach 28 26 6 10 10 46 50 13 1. FC Union Berlin 28 26 8 4 14 25 42 14 Wolfsburg 25 26 6 7 13 31 44 15 Bochum 25 26 5 10 11 30 54 16 Mainz 19 26 3 10 13 22 46 17 Colonia 18 26 3 9 14 20 47 18 SV Darmstadt 98 13 26 2 7 17 26 65

