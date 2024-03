Risultati Ritorno Ottavi Europa League 14/3/2024: Slavia Praga-Milan 1-3, Atalanta-Sporting 2-1 e Brighton-Roma 1-0

EUROPA LEAGUE RITORNO OTTAVI DI FINALE: RISULTATI E MARCATORI, QUALIFICATE AI QUARTI ED ELIMINATE

Buone notizie per il calcio italiano nelle sfide di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che hanno sancito le otto qualificate ai quarti di finale.

Nel pomeriggio super Milan anche in terra ceca contro lo Slavia Praga e passaggio del turno senza grandi patemi.

Non basta la vittoria al Villarreal, che viene eliminato dal Marsiglia, mentre il West Ham rimonta la sconfitta della scorsa settimana distruggendo il Friburgo e il Benfica risulta corsaro sul campo dei Rangers Glasgow.

Nelle gare della serata, invece, l’Atalanta riesce a battere in rimonta lo Sporting Lisbona qualificandosi ai quarti di finale.

Stessa sorte per la Roma, nonostante la sconfitta per 1-0 casalinga contro il Brighton and Hove Albion, per il quale è stato impossibile cancellare il 4-0 della scorsa settimana.

Troppo forte il Liverpool, che umilia lo Sparta Praga, mentre al Bayer Leverkusen riesce la rimonta contro il Qarabag al termine di una partita davvero al cardiopalma.

Risultati e marcatori:

VILLARREAL-OLYMPIQUE MARSIGLIA 3-1 (0-4 all’andata)

WEST HAM-FRIBURGO 5-0 (0-1 all’andata)

SLAVIA PRAGA-MILAN 1-3 (2-4 all’andata)

RANGERS-BENFICA 0-1 (2-2 all’andata)

ATALANTA-SPORTING 2-1 (1-1 all’andata) – 33′ Gonçalves (S); 46′ Lookman (A); 59′ Scamacca (A)

BRIGHTON-ROMA 1-0 (0-4 all’andata)- 37′ Welbeck (B)

BAYER LEVERKUSEN-QARABAG 3-2 (2-2 all’andata) – 58′ Zoubir (Q); 67′ Juninho (Q); 72′ Frimpong (B); 93′, 97′ Schick (B)

LIVERPOOL-SPARTA PRAGA 6-1 (5-1 all’andata) – 7′ Nunez (L); 8′ Clark (L); 10′ Salah (L); 14′, 55′ Gakpo (L); 42′ Birmancevic (S); 48′ Szoboszlai (L)

Qualificate ai quarti di finale di Europa League:

Marsiglia

West Ham

Milan

Benfica

Atalanta

Roma

Bayer Leverkusen

Liverpool

Eliminate:

Villarreal

Friburgo

Slavia Praga

Rangers Glasgow

Sporting Lisbona

Brighton and Hove Albion

Qarabag

Sparta Praga

