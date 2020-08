Bundesliga 2020-21: ecco il calendario ufficiale

La Bundesliga è pronta a ripartire dopo che il Bayern Monaco ha vinto di recente il suo ottavo titolo consecutivo. La caccia ai campioni di Germania riparte, dunque, con Brussia Dortmund e Lipsia pronte a dare la caccia alla squadra di Flick. Pochi giorni fa la Federcalcio tedesca ha comunicato le date e le gare della prossima stagione che partirà il 18 settembre e si concluderà il 22 maggio.

Ad esordire dovrebbero essere proprio i campioni in carica del Bayern che se la vedranno contro lo Schalke 04 nella prima gara della stagione. Qualora Lewandowski e compagni dovessero vincere la Champions League però, la partita d’esordio della prossima Bundesliga sarebbe quella tra Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach, in un derby della Ruhr che promette non poco spettacolo.

Altri appuntamenti da segnare in rosso sono la sfida tra Leverkusen e Lipsia della seconda giornata, quello tra Dortmund e Schalke della quinta, ma soprattutto il “big match” tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund alla settima giornata, per il “classico” che di solito decide la stagione. Bayern che dovrà poi superare le insidie Lipsia (10° giornata), Leverkusen (13°) e Gladbach (15°) se vorrà alzare il Meisterschale per la nona volta consecutiva. Appuntamento dunque al prossimo 18 settembre per l’inizio di uno dei campionati più spettacolari e appassionanti d’Europa.

Bundesliga 2020-21: il calendario dei big match

Bayern Monaco–Schalke 04, 1° giornata, (18-21 settemre)

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach, 1° giornata (18-21 settembre)

Bayer Leverkusen-Lipsia, 2° giornata, (26-29 settembre)

Lipsia-Schalke 04, 3° giornata, (2-4 ottobre)

Borussia Dortmund-Schalke 04, 5° giornata, (23-26 ottobre)

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, 7° giornata, (6-8 novembre)

Bayern Monaco-Lipsia, 10° giornata, (4-7 dicembre)

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco, 15° giornata, (8-11 gennaio 2021)

