Bundesliga 2020-2021, risultati 9° giornata: vittoria Bayern Monaco, clamorosa sconfitta Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 9° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco continua a vincere e a mantenere la testa della classifica, lo Stoccarda va in vantaggio poi i rossi di Baviera reagiscono e vincono la partita con facilità, da segnalare il goal del 3 a 1 finale messo a segno da Douglas Costa ex Juve. Il Lipsia con fatica ha la meglio della neopromossa Arminia Bielefeld, 2 a 1 alla fine dei 90 minuti, e mantiene la seconda piazza.

Bella vittoria del Wolfsburg nell’anticipo del Venerdì, finisce 5 a 3 contro il Werder Brema, 5 reti vengono messe a segno nella prima frazione, il definitivo 5 a 3 arriva in pieno recupero grazie a Bialek; pareggio tra Union Berlino ed Eintracht di Francoforte, 3 a 3 alla fine delle ostilità, doppiette per Kruse dell’Union e di Silva per l’Eintracth.

Clamorosa sconfitta interna per il Borussia Dortmund che viene superato 2 a 1 dal Colonia; il Borussia Monchengladbach rifila un poker allo Schalke 04, 4 a 1 al triplice fischio, i biancoblu allenati da Baum sono ultimi con solo 3 punti, la salvezza sembra un’impresa impossibile. Pareggio 1 a 1 tra Augsburg e Friburgo, le due squadre sembrava più preoccupate di perdere e alla fine ne risente lo spettacolo; stesso risultato 1 a 1 anche tra Mainz e Hoffenheim nel posticipo, una rete per tempo e un punto a testa. Unico pareggio senza reti quello tra Bayer Leverkusen ed Hertha Berlino, risultato che costa il secondo posto ai padroni di casa.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Wolfsburg – Werder Brema 5 – 3

Union Berlino – Eintracht Francoforte 3 – 3

Borussia Dortmund – Colonia 1 – 2

Augsburg – Friburgo 1 – 1

Lipsia – Arminia Bielefeld 2 – 1

Stoccarda – Bayern Monaco 1 – 3

Borussia M’Gladbach – Schalke 04 4 – 1

Bayer Leverkusen – Hertha BSC 0 – 0

Mainz – Hoffenheim 1 – 1

CLASSIFICA BUNDESLIGA





Bayern Monaco 22

Lipsia 20

Bayer Leverkusen 19

Borussia Dortmund 18

Wolfsburg 17

Union Berlino 16

Borussia M’Gladbach 15

Augsburg 12

Eintracht Francoforte 12

Stoccarda 11

Werder Brema 11

Hoffenheim 9

Hertha BSC 8

Friburgo 7

Colonia 6

Mainz 5

Arminia Bielefeld 4

Schalke 04 3

