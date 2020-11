Bundesliga 2020-2021, risultati 6° giornata: vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, perde il Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 6° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco vince 2 a 1 in casa del Colonia e conquista la testa della classifica di Bundesliga con 15 punti; stesso punteggio anche per il Borussia Dortmund che con una doppietta di Hummels si libera della neopromossa Arminia Bielefeld.

Il Lipsia viene sconfitto dal Borussia Monchengladbach per 1 a 0 e perde la prima posizione scendendo addirittura in terza; bella vittoria del Bayer Leverkusen, 4 a 2 in casa del Friburgo. Vince bene anche l’Augsburg, 3 a 1 in casa contro il Mainz che rimane ancora a zero punti; pareggio 1 a 1 tra Schalke 04 e Stoccarda con le reti di Thiaw per i padroni di casa e di Gonzales dal dischetto per gli ospiti.

Pareggiano anche Eintracht di Francoforte e Werder Brema che non riescono ad andare oltre al 1 a 1; stesso risultato, 1 a 1 nella sfida tra Hertha Berlino e Wolfsburg. Nel posticipo tra Hoffenheim e Union Berlino finisce con la vittoria dei capitolini.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Schalke 04 – Stoccarda 1 – 1

Colonia – Bayern Monaco 1 – 2

Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund 0 – 2

Eintracht Francoforte – Werder Brema 1 – 1

Augsburg – Mainz 3 – 1

Borussia M’Gladbach – Lipsia 1 – 0

Friburgo – Bayer Leverkusen 2 – 4

Hertha BSC – Wolfsburg 1 – 1

Hoffenheim – Union Berlino 1 – 3

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 15

Borussia Dortmund 15

Lipsia 13

Bayer Leverkusen 12

Borussia M’Gladbach 11

Augsburg 10

Stoccarda 9

Werder Brema 9

Eintracht Francoforte 9

Union Berlino 9

Wolfsburg 8

Hoffenheim 7

Friburgo 6

Hertha BSC 4

Arminia Bielefeld 4

Colonia 2

Schalke 04 2

Mainz 0

