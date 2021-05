Bundesliga 2020-2021, risultati 34° giornata: Werder Brema retrocesso! Colonia spareggio, Union Berlino in Conference League

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 34° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Ultima giornata di Bundesliga 2020/21 che vede cadere il record di Gerd Müller di 40 reti stagionali, infatti Robert Lewandowsky mette a segno il 41esimo contro l’Augsburg, i rossi di Baviera vincono 5 a 2 e il bomber polacco cerca la rete della storia per tutta la partita e al 90esimo riesce ad infilare il portiere avversario. Vittoria 4 a 2 del Borussia Monchengladbach che manda in serie B il Werder Brema ma non basta per qualificarsi alla prossima stagione europea.

In Conference League ci va l’Union Berlino che supera in casa 2 a 1, la rete della vittoria arriva al 92esimo e scatena la gioia di tutta la squadra; tutto facile per il Borussia Dortmund che batte 3 a 0 il Bayern Leverkusen con la doppietta del solito Haaland e una rete di Reus. Tre reti anche per l’Eintracht di Francoforte contro il Friburgo, 3 a 1 alla fine delle ostilità; il Wolfsburg perde in casa 3 a 2 contro il Mainz 05 ma era già certo del quarto posto che gli consente di giocar il prossimo anno la Champions League.

Vittoria di misura del Colonia, 1 a 0, in casa contro lo Schalke 04, tre punti fondamentali che consentiranno alla squadra di Funkel di giocarsi lo spareggio per rimanere in Bundesliga; l’Arminia Bielefeld raggiunge una storica salvezza battendo 2 a 0 lo Stoccarda, vittoria anche per l’Hoffenheim, 2 a 1 in casa contro l’Hertha Berlino. Classifica cannonieri stravinta da Lewandowsky con 41 reti (48 stagionali), secondo con 28 goal Andre Silva e terzo Haaland con 27. Questa ultima giornata vede retrocedere due squadre storiche lo Schalke e il Werder Brema e una terza altrettanto importante rischia di salutare la massima serie tedesca, il Colonia infatti dovrà affronta la terza classificata della Bundesliga 2nd che verra decisa domani.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Colonia – Schalke 04 1 – 0

Union Berlino – Lipsia 2 – 1

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 3 – 0

Eintracht Francoforte – Friburgo 3 – 1

Bayern Monaco – Augsburg 5 – 2

Werder Brema – Borussia M’Gladbach 2 – 4

Hoffenheim – Hertha BSC 2 – 1

Stoccarda – Arminia Bielefeld 0 – 2

Wolfsburg – Mainz 2 – 3

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 78

Lipsia 65

Borussia Dortmund 64

Wolfsburg 61

Eintracht Francoforte 60

Bayer Leverkusen 52

Union Berlino 50

Borussia M’Gladbach 49

Stoccarda 45

Friburgo 45

Hoffenheim 43

Mainz 39

Augsburg 36

Hertha BSC 35

Arminia Bielefeld 35

Colonia 33

Werder Brema 31

Schalke 04 16

