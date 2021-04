Bundesliga 2020-2021, risultati 28° giornata: pareggio Bayern Monaco nel derby, vincono Lipsia e Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 28° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Pareggio 1 a 1 per il Bayern Monaco in casa contro l’Union Berlino, si riapre la corsa scudetto visto che il Lipsia travolge il Werder Brema 4 a 1 in una partita in cui la vittoria per gli ospiti non è mai stata in dubbio, 2 goal per tempo senza praticamente mai rischiare nulla.

Vittoria di misura per l’Arminia Bielefeld contro il Friburgo, 1 a 0 alla fine die 90 minuti, tre punti che gli permettono di agganciare in classifica l’Hertha Berlino fermato in casa dal Borussia Monchenglabach sul punteggio di 2 a 2; bella vittoria dell’Eintracth di Francoforte contro il Wolfsburg, 4 a 3, in rete per i padroni di casa Kamada, Jovic, Silva e Durm, mentre per gli ospiti Baku, Weghorst e un autogol di Tuta.

Vittoria esterna per il Borussia Dortmund, 3 a 2 in casa dello Stoccarda, che può ancora sperare di entrare nei primi quattro; vittoria dello Schalke 04 in casa sull’Augsburg, 1 a 0 con rete di Serdar al quarto minuto del primo tempo, flebili speranze di raggiungere il terzultimo posto e quindi la possibilità di giocare i layout salvezza. La sfida salvezza tra Colonia e Mainz viene vinta dagli ospiti per 3 a 2, il goal vittoria arriva in zona Cesarini con Barriero Martins.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Arminia Bielefeld – Friburgo 1 – 0

Eintracht Francoforte – Wolfsburg 4 – 3

Bayern Monaco – Union Berlino 1 – 1

Hertha BSC – Borussia M’Gladbach 2 – 2

Werder Brema – Lipsia 1 – 4

Stoccarda – Borussia Dortmund 2 – 3

Schalke 04 – Augsburg 1 – 0

Colonia – Mainz 2 – 3

Hoffenheim – Bayer Leverkusen 0 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 65

Lipsia 60

Wolfsburg 54

Eintracht Francoforte 53

Borussia Dortmund 46

Bayer Leverkusen 44

Union Berlino 40

Borussia M’Gladbach 40

Stoccarda 39

Friburgo 37

Augsburg 32

Hoffenheim 31

Werder Brema 30

Mainz 28

Hertha BSC 26

Arminia Bielefeld 26

Colonia 23

Schalke 04 13

