Bundesliga 2020-2021, risultati 22° giornata: altra sconfitta Bayern Monaco, derby Schalke-Borussia Dortmund 0-4, tris Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 22° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Terza sconfitta per il Bayern Monaco che viene superato 2 a 1 dall’Eintracht di Francoforte, due reti nel primo tempo sono sufficienti ai padroni di casa per battere i campioni di Germania, inutile la rete del solito Lewandowsky; bella vittoria esterna del Wolfsburg nell’anticipo contro l’Arminia Bielefeld, 3 a 0 alla fine dei novanta minuti.

Vittoria esterna anche per lo Stoccarda che espugna il campo del Colonia con una rete di Kalajdzic al 50esimo per l’ 1 a 0 finale; perde in casa anche il Borussia Monchengladbach, 2 a 1 contro un redivivo Mainz che avvicina in classifica Arminia ed Hertha Berlino. L’altra squadra di Berlino, l’Union, invece espugna il campo del Friburgo per 1 a 0, goal partita di Prömel al 64esimo; dilaga il Borussia Dortmund in casa dello Schalke 04, poker per le api in rete con Sancho, doppio Haaland e Guerreiro.

Pareggio tra l’Augsburg e il Bayer Leverkusen, 1 a 1 con la firme di Niederlechner al quinto minuto del primo tempo per i padroni di casa e di Tapsoba al quarto minuto di recupero dopo il novantesimo per gli ospiti; netta vittoria per il Lipsia, 3 a 0 in casa dell’Hertha Berlino, che avvicina i Bavaresi, adesso sono solo 2 le lunghezze di vantaggio per il Bayern. Nel posticipo super poker dell’Hoffenheim contro il Werder Brema.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Arminia Bielefeld – Wolfsburg 0 – 3

Colonia – Stoccarda 0 – 1

Borussia M’Gladbach – Mainz 1 – 2

Eintracht Francoforte – Bayern Monaco 2 – 1

Friburgo – Union Berlino 0 – 1

Schalke 04 – Borussia Dortmund 0 – 4

Augsburg – Bayer Leverkusen 1 – 1

Hertha BSC – Lipsia 0 – 3

Hoffenheim – Werder Brema 4 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 49

Lipsia 47

Wolfsburg 42

Eintracht Francoforte 42

Bayer Leverkusen 36

Borussia Dortmund 36

Union Berlino 33

Borussia M’Gladbach 33

Friburgo 31

Stoccarda 29

Hoffenheim 26

Augsburg 25

Werder Brema 23

Colonia 21

Hertha BSC 18

Arminia Bielefeld 18

Mainz 17

Schalke 04 9

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS