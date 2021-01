Bundesliga 2020-2021, risultati 19° giornata: vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund, Lipsia-Leverkusen 1-1

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 19° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Bayern Monaco continua a vincere e dominare la Bundesliga, l’Hoffeheim rimane in partita quarantacinque minuti poi i Bavaresi dilagano e mettono a segno un poker, finisce 4 a 1; il Lipsia vince di misura, 1 a 0, contro il Bayer Leverkusen e rimane in seconda posizione.

Vince anche il Wolfsburg, 3 a 0 in casa contro il Friburgo, e resta saldamente in terza posizione; l’Eintracth di Francoforte si libera con facilità dell’Hertha Berlino, 3 a 1 alla fine dei novanta minuti, ed occupa l’ultimo posto per l’ingresso in Champions League. Il Borussia Dortmund aggancia il Leverkusen al quinto posto superando l’Augsburg 3 a 1.

Vittoria netta dello Stoccarda sul Mainz, 2 a 0 alla fine delle ostilità, ospiti mai in partita; pareggio 1 a 1 tra Union Berlino e Borussia Monchengladbach, in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo con Knoche e pareggio per gli ospiti a mezzora dal termine con Plea. Stesso risultato, 1 a 1, anche tra Werder Brema e Schalke 04; il Colonia invece si aggiudica la sfida contro l’Arminia Bielefeld per 3 a 1, la neo promossa dopo un buon inizio di stagione si ritrova di nuovo nelle zone basse di classifica.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Stoccarda – Mainz 2 – 0

Union Berlino – Borussia M’Gladbach 1 – 1

Borussia Dortmund – Augsburg 3 – 1

Eintracht Francoforte – Hertha BSC 3 – 1

Bayern Monaco – Hoffenheim 4 – 1

Werder Brema – Schalke 04 1 – 1

Lipsia – Bayer Leverkusen 1 – 0

Colonia – Arminia Bielefeld 3 – 1

Wolfsburg – Friburgo 3 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 45

Lipsia 38

Wolfsburg 35

Eintracht Francoforte 33

Bayer Leverkusen 32

Borussia Dortmund 32

Borussia M’Gladbach 32

Union Berlino 29

Friburgo 27

Stoccarda 25

Werder Brema 22

Hoffenheim 22

Augsburg 22

Colonia 18

Hertha BSC 17

Arminia Bielefeld 17

Mainz 10

Schalke 04 8

