Bundesliga 2020-2021, risultati 18° giornata: poker Bayern Monaco, perdono Borussia Dortmund e Lipsia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 18° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

La sfida tra Borussia finisce 4 a 2 per il Monchengladbach, la doppietta di Haaland non basta al Dortmund per vincere la sfida, va in vantaggio ma poi i padroni di casa recuperano e vincono con le reti di Bensebaini e Thuram; sconfitta clamorosa per il Lipsia in casa del Mainz, 3 a 2 alla fine dei novanta minuti.

Vittoria esterna per il Wolfsburg, 1 a 0 in casa del Bayer Leverkusen, basta una rete di Baku nella prima parte di partita ai BiancoVerdi per portare a casa il risultato pieno; roboante vittoria dell’Eintracht Francoforte sul campo dell’Arminia Bielefeld, finisce 5 a 1 per gli ospiti con i padroni di casa mai pervenuti. L’Augsburg batte 2 a 1 l’Union Berlino, doppietta di Niederlechner per i padroni di casa e rete di Ingvartsen per gli ospiti; stesso risultato, 2 a 1, nella sfida tra Friburgo e Stoccarda.

Poker del Werder Brema in casa dell’Hertha Berlino, due goal per tempo e gli ospiti prendono i tre punti e si allontanano dalla zona calda di classifica, al contrario dei Berlinesi che sono a soli due punti dal terzultimo posto. Il Bayern Monaco vince 4 a 0 in casa dello Schalke 04, doppietta di Muller e reti di Lewandowsky ed Alaba; vittoria dell’Hoffenheim contro il COlonia.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Borussia M’Gladbach – Borussia Dortmund 4 – 2

Mainz – Lipsia 3 – 2

Bayer Leverkusen – Wolfsburg 0 – 1

Arminia Bielefeld – Eintracht Francoforte 1 – 5

Augsburg – Union Berlino 2 – 1

Friburgo – Stoccarda 2 – 1

Hertha BSC – Werder Brema 1 – 4

Schalke 04 – Bayern Monaco 0 – 4

Hoffenheim – Colonia 3 – 0

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 42

Lipsia 35

Bayer Leverkusen 32

Wolfsburg 32

Borussia M’Gladbach 31

Eintracht Francoforte 30

Borussia Dortmund 29

Union Berlino 28

Friburgo 27

Stoccarda 22

Augsburg 22

Hoffenheim 22

Werder Brema 21

Hertha BSC 17

Arminia Bielefeld 17

Colonia 15

Mainz 10

Schalke 04 7

