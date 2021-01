Bundesliga 2020-2021, risultati 17° giornata: vincono Bayern Monaco e Lipsia, sconfitta Borussia Dortmund

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 17° giornata di Bundesliga: la classifica e i marcatori aggiornate

Turno infrasettimanale di Bundesliga che inizia con la sfida tra Borussia Monchengladbach e Werder Brema, vittoria di misura dei padroni di casa per 1 a 0; vince in trasferta invece il Wolfsburg, 2 a 0 in casa del Mainz 05, le reti entrambe nella ripresa.

Il Bayer Leverkusen batte 2 a 1 il Borussia Dortmund e lo scavalca in classifica assestandosi in terza posizione; l’Hoffenheim travolge 3 a 0 l‘Hertha Berlino e si allontana momentaneamente dalla zona calda di classifica. Lo Schalke perde ancora, questa volta 2 a 1 in casa nello scontro diretto con il Colonia; vittoria netta dell’Arminia Bielefeld, 3 a 0 sullo Stoccarda e altri tre punti fondamentale per la lotta salvezza.

Vittoria risicata per il Lipsia 1 a 0 in casa contro l’Union Berlino, agli uomini RedBull è sufficiente una rete di Forsberg al 70esimo per aggiudicarsi la sfida; pareggio 2 a 2 tra Friburgo e Eintracht di Francoforte, mentre con una rete di Lewandowsky su rigore il Bayern Monaco ha la meglio dell’Augsburg e mantiene i 4 punti di distacco sulla seconda.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Borussia M’Gladbach – Werder Brema 1 – 0

Mainz – Wolfsburg 0 – 2

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 2 – 1

Hertha BSC – Hoffenheim 0 – 3

Schalke 04 – Colonia 1 – 2

Arminia Bielefeld – Stoccarda 3 – 0

Augsburg – Bayern Monaco 0 – 1

Lipsia – Union Berlino 1 – 0

Friburgo – Eintracht Francoforte 2 – 2

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 39

Lipsia 35

Bayer Leverkusen 32

Borussia Dortmund 29

Wolfsburg 29

Union Berlino 28

Borussia M’Gladbach 28

Eintracht Francoforte 27

Friburgo 24

Stoccarda 22

Hoffenheim 19

Augsburg 19

Werder Brema 18

Hertha BSC 17

Arminia Bielefeld 17

Colonia 15

Mainz 7

Schalke 04 7

